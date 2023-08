Aftenposten bommer om Svalbard

Kort sagt, fredag 4. august.

Aftenpostens artikkel 19. juli om smeltende isbreer pÄ Svalbard viser alvoret for utslipp av metan pÄ en god populÊrvitenskapelig mÄte. Men den bommer pÄ et par sentrale punkter.

Det hevdes i artikkelen at undersÞkelsene anslÄr at grunnvannet under breene pÄ Svalbard inneholder og slipper ut omtrent 600.000 ganger mer metan enn vann som er eksponert for overflaten. Nei, forskerne bak rapporten skriver i tidsskriftet Nature Geoscience at det er opp til 600.000 ganger. Dette er altsÄ ikke et gjennomsnitt, men den mest ekstreme mÄlingen av 118 mÄlinger til sammen, den hÞyeste i en eksponentiell kurve. De fleste mÄlingene var med langt lavere verdier, slik at snittet ble ca. 4000. Det siste rimer med totalen for utslippene fra hele Þygruppen som forskergruppen har beregnet.

Denne reelle summen av utslipp sammenlignes i det amerikanske magasinet Wired av Gabrielle Kleber, lederen for rapporten, med metanutslipp fra 30.000 kyr. Det var bra for Ä vise stÞrrelsesforholdet her. Men isforskeren var kanskje ikke sÄ god pÄ kyr?

For de norske kyrne blir tallet 15.000 kyr. Men er ikke det ganske hÞyt ogsÄ, da? Vi kan gjÞre sammenligningen litt bedre: det er ca. 300.000 kyr i Norge, ca. 800.000 storfe totalt. Klimakrisen er alvorlig nok, pressen trenger ikke gjÞre den verre enn den er.

Tore Killingland

KlimarÄdgiver, TK Energy