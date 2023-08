Slipp godstogene til på Follobanen

Det er enighet om at det er ønskelig at mer av godstrafikken overføres fra vei til bane. Klimautfordringer og fremkommelighet underbygger dette.

Men: Østfoldbanen går gjennom noen av de tettest befolkede områdene i Norge. Banen trafikkeres også av godstog. Og flere skal det bli. De antydes opp mot 70 godstog i døgnet.

Samtidig forutsettes det at mer av boligveksten skal skje i bybåndet langs jernbanelinjen. Tidligere Oppegård kommune fulgte lojalt opp dette utbyggingsmønsteret.

Som et strakstiltak burde all godstrafikk som i dag går om natten på Østfoldbanen, overføres til den nye Follobanen. Her går det ikke et eneste persontog på nattetid. Det vil avhjelpe både støy- og sikkerhetsutfordringer. Dette er tatt opp tidligere, men avvist med en uklar begrunnelse. Jeg kan ikke se noe saklig grunnlag for at ikke det kan gjennomføres umiddelbart.

Samtidig må planene for ny godsforbindelse mellom Østfoldbanen og Alnabru videreføres. Men det haster.

Kjell G. Pettersen

Vara til fylkestinget i Viken, tidligere varaordfører i Oppegård (H)