Hei, Raymond. Vi er redde for hva som skjer med nabolaget vårt!

Bekymrede småbarnsforeldre på øvre Torshov

10 minutter siden

Barn skal ikke måtte holdes inne i barnehagen fordi folk skyter på hverandre rett borti gaten, skriver bekymrede foreldre. Bildet er tatt i september etter en skyteepisode på Torshov.

Tiden er overmoden for tiltak.

Hei, byråd Raymond Johansen (Ap),

Barna våre har hverdagslivet sitt her på Torshov. De går i barnehage, på skole, besøker hverandre, leker i parkene og bruker nærmiljøet aktivt. Og som foreldre er vi selvsagt opptatt av trygghet og stabilitet for barna våre. Vi skriver til deg fordi vi er bekymret. Hva er planen for å stoppe utviklingen vi ser i nabolaget vårt?

De siste årene, med stadig økende frekvens, har vi opplevd ubehagelige voldshendelser i nabolaget vårt. Bare de to siste månedene har det vært fire skyteepisoder. Tre av disse har vært på åpen gate på et tidspunkt barn og unge går til og fra fritidsaktiviteter.

Skytingen har vært i umiddelbar nærhet til tre av nabolagets barnehager. Vi har også opplevd at barnehagene har måtte iverksette beredskapsplaner hvor de har måtte holde barna inne.

Det er bare snakk om tid før barn, unge eller andre tilfeldige forbipasserende havner i kryssilden.

Bydelen med flest kommunale boliger

Vi som bor her, ser det samme, dag inn og dag ut. Episodene utspiller seg i og rundt de samme kommunale boligkvartalene i området fra Sandakersenteret og forbi Haarklous plass til Torshovdalen.

I byrådserklæringen (2019–2023) arrow-outward-link står det at «de kommunale boligene skal ha en god standard og være spredt over hele byen». Det får oss til å lure: Hva er planene for vårt nabolag?

Sagene er den bydelen med flest kommunale boliger, og mange er samlet i samme område. Bare i området rundt Haarklous plass og Torshov kirkeplass er det lokalisert over 500 kommunale boenheter innenfor en radius på omtrent 500 meter. Det er i dette området vi har hatt skytinger de siste månedene. I tillegg har det vært flere branner, truende adferd og støy.

Den kommunale boligpolitikken rommer mange som bidrar positivt til nærmiljøet. Den er en viktig del av mangfoldet som vi setter pris på i bydelen. Det vi stiller spørsmål ved, er mengde og sammensetning.

Barna på Torshov

I de kommunale bygårdene bor barnefamilier i samme oppgang som folk med svært utfordrende livssituasjoner.

Det er for oss helt uforståelig at barnefamilier får tildelt leilighet i disse blokkene. Prinsippet om at «rett bolig til rett beboer skal være førende» i tildeling av kommunal bolig løftes også frem i byrådserklæringen.

Er dette virkelig med på å skape sunne og gode oppvekstvilkår for barna i bydelen? Fortjener ikke også disse barna å bo i et stabilt bomiljø?

Landsby for barna

Det er også et uttalt ønske fra Oslo kommune at sentrumsnære områder i byen skal opprettholde en mest mulig blandet alderssammensetning. Dette var bakteppet for at Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten i 2018 gjennomførte en spørreundersøkelse. Der henvendte de seg til 13.500 barnefamilier med blant annet spørsmål om hva som skal til for at de blir boende.

Det sies at det krever en landsby for å oppdra et barn. Vi har lyst til å være den landsbyen, som sammen oppdrar barna på Torshov. Og her er vi. Barnefamilier som ønsker å bli boende, som ønsker å bidra til nærmiljøet vi er blitt så glad i.

Vi har bosatt oss her fordi vi ønsker at barna våre skal vokse opp i det mangfoldet vi vet er i bydelen vår. Men nå er vi redde for å slippe ungene våre ut. Vi er redde for hva som skjer med nærområdet og skolemiljøet.

Vi trenger en plan

Så hva gjør dere folkevalgte for å ta tak i denne situasjonen? Hva gjør politiet for å øke tryggheten i gatene og parkene våre? Vi har ikke sett et eneste politisk initiativ eller uttalelse som tyder på et ønske om endring for bydelen.

Tiden er overmoden for tiltak. Små barn i barnehagealder skal ikke måtte holdes inne i barnehagen fordi folk skyter på hverandre rett borti gaten. De skal slippe å løpe inn døren når man på vei hjem fra butikken møter en hærskare av politibiler i full utrykning. Politikerne må komme på banen. Du som leder av denne byen må komme på banen. Vi krever en plan. Barna fortjener det.

Med vennlig hilsen bekymrede småbarnsforeldre på øvre Torshov:

Ane Evenstad Murray, Lise Anette Breivik, Simen Plassgård Røe, Elisabet Lie Hansen, Pasi Pohjoisaho, Alva Thylen, Espen Kåsa, Marit Roland, Ragnhild Kolvereid, Cora Therese Skylstad, Joakim Blattman, Federica Stecchelli, Anders Nærø med flere.