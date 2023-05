Er tiden inne for å innføre meritokrati i Norge?

Meritokrati er et politisk system hvor makten og autoriteten er fordelt blant medlemmene etter hvilke evner, ferdigheter og utdanning de har. Med andre ord: De som er best kvalifisert, får jobben som politikere. Bør vi ha en slik styreform?

Utfordringen med politikken slik den nå utspiller seg, er at politikere får sin makt og sine posisjoner ut ifra popularitet. Å være populær er på ingen måte ensbetydende med det å være dyktig eller kvalifisert. Mange politikere gjør populistiske påfunn i sosiale medier for å være populær og aktuell. Jeg mener dette bør problematiseres. Vi bør styres av personer som innehar den utdanningen, arbeidserfaringen og kompetansen som trengs for å levere forsvarlige, langsiktige og faktabaserte avgjørelser.

I et meritokrati vil vi, folket, fortsatt gå til valg og stemme på de representantene vi finner best egnet til å føre politisk virksomhet og utøve makt. Forskjellen vil være at ikke absolutt alle kan stille til valg, men at det er noen krav som må tilfredsstilles. Hva kan vi gjøre for å bli flinkere til å se på hva politikerne sier, enn på hvordan det pakkes inn?

Espen Oseid Danielsen, leder for Unge Sentrum, 1. kandidat for partiet Sentrum Trondheim, justispolitisk talsperson for partiet Sentrum, jurist