Slik kan Nationaltheatret renoveres uten å benytte Tullinløkka

30.05.2023 06:00

I 2017 lovet regjeringen å bevilge penger til å renovere Nationaltheatret. Planen var at det skulle stå ferdig i 2024. Det ville da ha vært stengt i fem-seks år.

I 2022 var ennå ingen ting skjedd. Kultur- og likestillingsdepartementet valgte i stedet å be Statsbygg vurdere å bygge et nytt teaterbygg på Tullinløkka, med bruk av deler av Nasjonalgalleriet. De nye lokalene skulle stå ferdig før rehabiliteringen av Nationaltheatret kunne begynne.

Dette kan oppfattes som en effektiv måte å skyve på et vanskelig prosjekt på. Hele prosessen ville trolig ta minst ti år.

Forslaget om eventuelt å bygge nytt teater på Tullinløkka er først og fremst begrunnet i at man da ikke behøvde å stenge teateret i rehabiliteringsperioden.

Alternative spillesteder for Nationaltheatret

Det har vært mange prosjekter som gjennom tidene og av ulike grunner har strandet på Tullinløkka: nybygg for vikingskipene, tilbygg til Nasjonalgalleriet og nytt felles museumsbygg for Kulturhistorisk Museum og Nasjonalgalleriet.

Nå har byen endelig fått en vakker, beplantet park på Tullinløkka. Under lurer Bislettbekken og leirmasser. Et nedgravd teaterbygg her vil lett kunne bli et nytt strandet prosjekt.

Da sceneområdet på Hovedscenen i Nationaltheatret brant i 1980, var denne ute av bruk i fem år. Da benyttet man i mellomtiden prøvesalen, publikumsfoajeen og et telt satt opp på baksiden av teateret.

Tidligere har Nationaltheatret benyttet både Centralteatret, Chat Noir og Victoria som biscene.

Det bør være mulig igjen å tenke i slike baner: å finne alternative spillesteder for Nationaltheatret i en rehabiliteringsperiode, uten å måtte bygge et helt nytt teater på Tullinløkka.

Nationaltheatret har tre biscener

Teateret har i dag tre biscener utenfor Nationaltheatrets hovedbygg: Torshovteatret, Kanonhallen på Løren og Økernsenteret.

Disse må kunne brukes under hele opprustningen av hovedteateret. Men da må ikke teateret selv true med å legge ned Torshovteatret eller så tvil om videre drift ved de to andre teaterscenene.

I tillegg har vi den katastrofale situasjonen at den nye scenen i Ibsen Museum og Teater står ubrukt.

Planene var at denne scenen skulle utvikles i samarbeid mellom Ibsenmuseet og Nationaltheatret. At den skulle være «en scene for Ibsens dramatikk», hvor Ibsen kunne spilles både på norsk og for utenlandske turister, ikke minst i sommersesongen.

Hele prosessen kan ta halve tiden, bli betydelig billigere, og teateret kan arrangere forestillinger hele tiden

I tillegg burde det være mulig, i en rehabiliteringsfase for Nationaltheatret, å inngå en leie- eller samarbeidsavtale med andre av Oslo-teatrene, for eksempel Christiania Teater, som nesten er nabo til dagens teater.

Fordelene med løsning som dette

Her kreves det en kreativ og kanskje annerledes tenkning enn det som til nå har stått i fokus.

Hvis man legger sammen alle de ressurser Nationaltheatret vil sitte med de fem-seks årene det vil måtte stenge hovedhuset, burde det være mulig å lage en spilleplan som er tilpasset de ulike biscener og leide lokaler man da ville kunne disponere.

Turnévirksomhet i andre deler av landet kan også inngå i en slik plan.

Fordelene med en løsning som dette vil kunne bli at hele prosessen kan ta halve tiden, bli betydelig billigere, og teateret kan arrangere forestillinger hele tiden.