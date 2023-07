Støre kan ta lederrollen!

Global oppvarming fører til enorme ødeleggelser. I Aftenposten etterlyser forfatter Carsten Jensen klimakampens Winston Churdhill. Jeg mener statsminister Jonas Gahr Støre kan ta denne lederrollen.

Da Støre ble statsminister, kom han med dette løftet til barnebarna sine: «Jeg har barnebarn på fem og to år, og jeg føler et ansvar for at i den tiden jeg har i politikken, skal jeg bidra til at det Norge de skal leve videre i, blir et godt land. Da må også jorden være levelig. Og Norges bidrag er å kutte våre klimagassutslipp på en måte som gjør at det fortsatt er jobber, inntjening og fremtid i norsk økonomi».

Norge har en høyt utdannet befolkning. Mange jobber i olje-og gassindustrien, som nå suger til seg den arbeidskraften vi trenger for å etablere den nye, grønne fornybarindustrien. Stans nye leteområder for olje og gass. Hold løftene til barnebarna, Jonas!

Bente Marie Bakke

Landsstyremedlem, Besteforeldrenes klimaaksjon