Forvaringsdømte blir ikke rehabilitert

Det må opprettes flere plasser på forvaringsavdelingene.

Personer som har begått alvorlig kriminalitet, kan bli dømt til forvaring. Da skal den domfelte oppnå en viss endring i adferd før det blir aktuelt med løslatelse for å verne samfunnet. Det settes ikke en sluttdato for forvaringssoningen. Den varer til tilstrekkelig endring i adferd er oppnådd, og det er realistisk med en vellykket og trygg tilbakeføring til samfunnet.

Derfor var rehabilitering en forutsetning da ordningen med forvaring ble vedtatt.

Ordinære fengselsavdelinger

Forvaringsdømte har gjerne mer omfattende og kompliserte rehabiliteringsbehov enn andre innsatte. Lovverket sier at forvaringen skal tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov. Dette innebærer kartlegging, observasjon, adferds- og arbeidstrening, programvirksomhet og undervisning.

I dag finnes det forvaringsavdelinger i tre fengsler: Ila fengsel, Trondheim fengsel og Bredtveit fengsel. Avdelingene har til sammen cirka 95 forvaringsplasser. Ved Ila forvaringsanstalt bygger inntaket på et prioriteringssystem. De dømte med kortest tid til mulig løslatelse, blir satt først i køen. Når domstolene gir nye forvaringsdommer, kan dømte rykke bakover i køen. Trondheim fengsel har et lignende system, men i tillegg blir domfelte fra Kriminalomsorgen region nord prioritert.

De føler at de mister kontroll over eget liv og progresjon

På grunn av denne ordningen må mange av de forvaringsdømte sone flere år i ordinære fengselsavdelinger. Jussbuss og Rettshjelpssentralen til Kirkens Bymisjon har mottatt henvendelser fra flere innsatte som er fortvilet over dette. De føler at de mister kontroll over eget liv og progresjon. Situasjonen er ekstremt uheldig, da det gjør det enda vanskeligere å tilbakeføre forvaringsdømte til samfunnet.

Lengre enn nødvendig

Kriminalomsorgsdirektoratet opplyste i april at det var rundt 30 på venteliste for å gjennomføre forvaringsstraffen sin på en forvaringsavdeling. I tillegg til at ventetiden er en belastning for den innsatte, svekker den også mulighetene for en vellykket tilbakeføring til samfunnet. Den kan også medføre at straffen blir lengre enn nødvendig. Dette er et rettssikkerhetsproblem og muligens også et menneskerettighetsbrudd.

Man må også tro at raskere inntak til rehabilitering gir raskere mulighet til prøveløslatelse og derved besparelser for kriminalomsorgen. Likevel har det gjennom de siste ti års budsjettkutt vært en kontinuerlig reduksjon av de rehabiliterende tiltakene.

Forvaring er den strengeste og mest omdiskuterte straffeformen vi har. Myndighetene har derfor et særlig ansvar for rehabiliteringen og kvaliteten på innholdet i forvaringsdommen.

For at forvaringsdømte skal være sikret reell rehabilitering, må det bli opprettet flere plasser på forvaringsavdelingene. Samtidig må forvaringsdømte som likevel soner på ordinære fengselsavdelinger, få et tilfredsstillende behandlingstilbud både med tanke på kapasitet og kompetanse. Dette er avgjørende for at alle forvaringsdømte skal ha reelle utsikter for trygg tilbakeføring til samfunnet.

Det fortjener de innsatte, og det fortjener vi som samfunn.