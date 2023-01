Vi trenger geopolitisk forskning på både Kina og Russland

10.01.2023 12:29

Når ble Russland uviktig for Norges geopolitikk, spør UiT-rektor Dag Rune Olsen. Anledningen er at Forskningsrådet lyser ut midler til et forskningssenter for geopolitikk, med Kina som faglig tyngdepunkt. Russland er svært viktig for geopolitikk og forskning. Men vi trenger også å styrke forskningen på Kina og geopolitiske rivaliseringer.

Langsiktig finansiering av forskning på Russland har gitt Norge en viktig kunnskapsberedskap for situasjoner som den russiske invasjonen av Ukraina. De siste fem årene har Forskningsrådet tildelt 54 millioner til forskning på Russland og 82 millioner kroner til forskning på nordområdene.

Analyser har vist behov for å styrke forskningskompetansen på Asia. Samtidig lyser vi akkurat nå ut til sammen 58 millioner til forskning på Russland og nordområdene. Forholdet mellom Kina, Russland, USA og regionale maktsentre er nevnt som en relevant tematikk.

Forskningsrådet skal altså fortsatt bidra til kunnskapsberedskap for en verden i endring ved å finansiere forskning om Russland, Kina og resten av verden.

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør, Forskningsrådet