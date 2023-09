Ukrainernes indre krig

Vi vet ikke om mennesker vi elsker, vil overleve og være i stand til å svare på telefonen i morgen, skriver Svitlana Stasiuk. Her tar en ukrainsk soldat farvel. Vis mer

Nå er det ekstremt viktig for ukrainere å ta vare på sin psykiske helse.

Publisert: 11.09.2023 19:00

Jeg er en ukrainsk psykolog som har bodd i Norge i vel ett år. På grunn av krigen forlot jeg, og millioner av ukrainere, landet vårt og begynte livet som flyktning. Krigen har forandret tilværelsen til alle ukrainere.

Det er ingen person i verden med ukrainsk identitet som ikke har opplevd forferdelig smerte og lidelse i forbindelse med krigen. Det er ikke kjent hvor mange ukrainere som dør hver dag – hvert minutt. Kanskje akkurat i dette sekund.

Mistet alt

De fleste flyktningene er mødre som har reddet sine barn fra krigen. De forlot ektemenn, familie, venner og sitt hjem. De reiste til et fremmed land, et ukjent språk, nye lover, regler, mentalitet og en ny kultur.

De prøver å finne ut hvordan leve med sorgen, savnet og tapet av alt som er kjært. Endringer i matvaner, engstelse, nedstemthet, søvnløse netter og en generell forverring av helsen.

Vi vet ikke når vi kan reise hjem. Hvor lenge krigen vil vare eller om den kollektive beskyttelsen vil fortsette. Vi vet ikke om mennesker vi elsker, vil overleve og være i stand til å svare på telefonen i morgen.

Vi mistet ikke bare vårt hjem, men også jobben, favorittstedene, kjente og kjære lukter og smaker av mat som vi har kjent siden barndommen.

Vanskelig å snakke om

Ukrainere er uendelig takknemlige for landene som beskytter oss og støtter Ukraina. Vi er takknemlige for hvordan Norge tar vare på oss økonomisk og materielt.

Innbyggerne i Norge fortsetter å åpne sine hjerter og dører for oss. Jeg har møtt mange norske venner som har hjulpet meg med å opprettholde min identitet og føle meg som et fullverdig menneske i et helt nytt land.

Men samtidig føler vi ofte et press: Vi må raskt lære oss det norske språket, smile, ikke lese så mange nyheter, søke jobb og ta del i samfunnet som har mottatt oss så gjestfritt.

Dette er krevende under forhold med konstant psykologisk retraumatisering. Det er generelt vanskelig for ukrainere å snakke om tunge tanker og vonde følelser.

Rop høyt

Venner og bekjente blant ukrainske flyktninger innrømmer noen ganger ikke engang for seg selv at det blir stadig vanskeligere å leve i en virkelighet med tvungen emigrasjon. En gang sa jeg til en venninne i norskklassen på språksenteret: «Du gjentar stadig at alt er bra, men det ser ikke slik ut?»

Hun svarte at hun var redd for å innrømme for seg selv hvor ille det står til. Fordi hun ikke vet hva neste steg blir etter en slik tilståelse.

For meg, og andre ukrainske flyktninger, tok ikke krigen og problemene slutt etter å ha kommet til Norge. Hver dag mottar vi dårlige nyheter. Vi opplever ofte i det stille personlige dramaer og tragedier.

Som psykolog, som også får psykologisk oppfølging, vet jeg hvordan jeg skal takle mine egne opplevelser og ha styrke til å gi psykologhjelp til andre.

Men jeg er heller ikke forskånet fra kriser. Jeg har opplevd å miste flere som står meg nær, og russiske raketter ødelegger steder jeg elsker å være. Jeg tenker det er viktig å snakke om. Og noen ganger å rope høyt om de belastende sidene som følger med å være flyktning.

Nå er det ekstremt viktig for ukrainere å ta vare på sin psykiske helse. Og ikke minst sine barns psykiske helse.

Hjelp til selvhjelp

Mens jeg har bodd i Norge, har jeg fortsatt å gi frivillig psykologisk støtte til mine landsmenn rundt i verden. Men siden utfordringene er så massive, tror jeg en viktig strategi er å gi universelle verktøy til familier. Slik at de kan hjelpe seg selv i hverdagen.

Forhåpentlig er det mulig å minimere psykisk uhelse i tiden fremover. Ukrainske barn og unge som nå opplever sitt livs største utfordring, trenger hjelp og støtte. Både nå og i fremtiden.