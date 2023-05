Bedre kunnskap på nachspiel?

16.05.2023 03:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Politisk redaktør i Aftenposten Kjetil Alstadheim skriver en god artikkel om samrøret mellom journalister og politikere. Han mener visstnok at dette fører til at mediene får bedre kunnskap om politikerne og det politiske spillet, og at dette er til gode for leserne. Kan han dokumentere dette?

En annen journalist uttalte nylig at «journalister er på jobb i alle døgnets våkne timer». Et belastende yrke, må man si. Men trenger man å være på nachspiel med politikere kl. 3 om natten der alle er beruset? Det er høyst tvilsomt om leserne har noen nytte av det.

For en utenforstående er det naturlig å konkludere med at slike vennskap tvert imot gjør det bortimot umulig for journalisten å skrive om det han får vite.

Slik samrøre fører utvilsomt til at den viktige kritiske journalistikken blir et offer. Fordi bindinger og sympatier kan føre til at han legger bånd på seg. Da er det nettopp leserne som blir skadelidende i det lange løp.

Leif Osvold, Oslo