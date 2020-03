Godt og styrket immunforsvar er noe av det beste vi har mot korona, det er godt dokumentert. La oss dele den kunnskapen i stedet for å krige.

Tiden er inne for nasjonal dugnad med bidrag fra fagfolk med ulik kompetanse og perspektiv. Til tross for at dette viruset er nytt, har vi kunnskap fra tidligere koronavirus (sars, mers etc.) og andre virus. Foreløpig kan vi anvende eller teste validiteten av den kunnskapen.

Akkurat som med medikamentell behandling, testes nå nye, effektive medikamenter i mangel av eksisterende og gamle medisiner. Naturlige midler testes også, for både slike og medikamenter virker på eksisterende mekanismer. Om det finnes det betydelig publisert forskning.

Hent det beste fra ulik kunnskap

I denne akutte fasen er det absolutt viktigste å følge de overordnede myndighetsrådene. Slik kan vi begrense smitte og ivareta stadig flere syke. Men hvorfor ikke hente det beste fra ulik kunnskap?

Essensen er: Vel tilbake i en mer normal tilstand vil det fremdeles være virus blant oss. Myndighetenes tiltak vil forhåpentligvis begrense, men neppe utrydde viruset.

Hvordan forsvarer vi oss nå og gjennom de neste faser? Frem til effektiv vaksine er funnet, testet, godkjent, masseprodusert, distribuert og gitt til store deler av befolkningen, vil stadig flere bli smittet.

Hva vet vi om å styrke immunforsvaret? Om hvorfor vi er så forskjellige når det gjelder dette? Hva gjør det med muligheten for å beskytte oss?

Alle skjønner at godt immunforsvar hjelper når vi blir angrepet, og det finnes mye forskning på hvordan vi kan styrke det. Noen faktorer kan virke enkle og naive, men det enkleste er ofte det beste, spesielt når forskning støtter det. Elefanten i rommet er denne: Hvordan livsstil, ubalanser og sykdommer forstyrrer og nedsetter immunsystemet.

Dette svekker immunforsvaret

Koronaviruset er den ene siden av ligningen. Den andre er kroppens forsvar. Vi må stille spørsmålet: Hvorfor blir de aller fleste, også eldre, ikke syke etter smitte? 60–70 prosent av verdens befolkning vil trolig smittes før vi har en effektiv vaksine.

Før eller siden vil samfunnet åpnes igjen, og viruset vil fortsatt være her. Vi vil bli smittet, men de færreste vil bli alvorlig syke. La oss bidra til at flest mulig får en «lett» sykdom. Ifølge forskning kan blant annet disse faktorene nedsette immunforsvaret:

Middelhavskosten virker beskyttende

La oss samarbeide

Under overskriften «skamløse opportunister» bruker Aftenpostens journalist Ingeborg Senneset skarpt skyts: Lege Fedon Lindberg sender ut koronanyhetsbrev og blogger om at ingefær og rå honning «bekjemper virus».

Jeg er opptatt av å formidle så korrekt og evidensbasert informasjon som mulig og ha konstruktiv dialog med alle. I det ligger også et behov for å korrigere når det er nødvendig.

La oss samarbeide om å bekjempe dette viruset. Det krever at vi bruker begge øynene, ikke bare ett.