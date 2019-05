Rasisme handler ikke bare om nedsettende bemerkninger, mener Robin DiAngelo, forfatteren bak boken White Fragility. Hun mener vi mangler en forståelse av hva rasisme egentlig er. For det er ikke alltid slik at rasismen er nettopp synlig og eksplisitt.

Store norske leksikon definerer usynlig diskriminering som skjer som følge av lover, regelverk eller praksiser i institusjoner som institusjonell diskriminering. Men også strukturell rasisme, fordi det er snakk om usynlige strukturer i samfunnet vårt som kan utestenge og diskriminere folk på grunn av deres etniske bakgrunn.

Kulturlivet rekrutterer skjevt

Debatten handler med andre ord ikke om din subjektive opplevelse, men om hvem i samfunnet som har en systematisk, institusjonell makt. Likevel ser det ut til at flere tar DiAngelos budskap personlig. I stedet for å snakke om det rasistiske tankegodset som finnes hos majoritetsbefolkningen, vil noen snakke om såkalt «omvendt» rasisme.

Det som er merkverdig, og som DiAngelo også påpeker til The Guardian, er at de menneskene som klager over «omvendt» rasisme aldri ser ut til å klage over rasisme generelt.

DiAngelos forskning er nyttig, også for samfunnsdebatten i Norge. TrAP har jobbet for økt mangfold i kulturlivet i over 20 år. Vårt utgangspunkt er at kulturlivet i dag rekrutterer skjevt, og at man dermed mister talenter.

Selv om vi møter mye støtte for arbeidet vi gjør, er det noe der som skaper motstand. Ofte møter vi det uttrykt som en bekymring for at et flerkulturelt kunst- og kulturliv er mindre kvalitetsstyrt enn et homogent kulturliv. Den assosiasjonen kommer ikke fra et godt sted. Derfor brukte vi boken White Fragility som grunnlag for en workshop om hvordan rasisme i kulturlivet kan arte seg.

Manglende forståelse av rasisme

Boken er ikke et forsøk på å gjøre alle hvite mennesker til selvpiskende nevrotikere, slik noen ser ut til å hevde. Ei heller er den et forsøk på å bryte opp alliansen mellom hvite, brune og svarte mennesker i samfunnet. Snarere forklarer den hvorfor den alliansen kan være vanskelig på grunn av manglende forståelse av rasisme.

DiAngelos prosjekt er grunnleggende optimistisk. Hun mener det er mulig for hvite mennesker å identifisere rasistisk tankegods vi er bærere av for så å hindre at det har en effekt på hvordan vi oppfører oss i relasjon til andre.

Gabriel Solis

Begrepet «white fragility» handler om hvordan hvite mennesker kan reagere negativt på temaet rasisme. At hvite fortsetter å svare emosjonelt og subjektivt i stedet for å forstå rasisme fra et maktperspektiv, hindrer fremgang.

Er du en hvit person, må du derfor ta et valg på om du skal aktivt bidra til å gjøre Norge mindre rasistisk. Du kan starte med denne testen: Er du forbannet etter å ha lest dette innlegget? Eller tenker du at dette ikke gjelder deg? Da kan det være at du trenger å plukke opp en kopi av boken til DiAngelo og prøve å finne ut hvorfor.

