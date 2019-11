Nedgang i sentrumshandelen er naturlig i en periode med omstillinger. Om dette blir et langsiktig problem, er opp til handelsnæringen selv. For kort tid siden hadde Finansavisen en sak om at færre handler i Oslo sentrum, og at leieprisene er gått ned. «Bilfritt byliv» får mye av skylden.

At færre handler i bykjernen på kort sikt trenger ikke å være et problem, for det er nok av folk som ferdes i byen også når bilene forsvinner ut av sentrum. Om butikkene derimot ikke evner å se mulighetene i fremtidens handel, vil slaget raskt være tapt. De som klarer seg gjennom omstillingen, er de som evner å tilby nye løsninger for kundene – også når de ikke bruker bilen.

Enorme summer går tapt

I Adyens Retailbarometer for 2019 kommer det frem at handelen taper enorme summer på ikke å følge med i tiden. Tallene viser at enkle ting som lange køer og at man tilbyr feil betalingsmetoder, koster nordiske forhandlere nesten 40 milliarder i året. For lite personlig tilpasning, utsolgte varer og mangel på samhandling mellom internett og butikk, er også i stor grad medvirkende.

Viktig er også at et mindretall av forbrukere foretrekker å handle kun i fysiske butikker eller kun på nett – de fleste foretrekker å handle i begge. Da er det viktig at de ulike kanalene snakker sammen, slik at forbrukerne kan få den hjelpen de trenger uansett om handelen starter på nett eller i butikk.

Mange måter å tenke handel

Det finnes mange tiltak butikker kan vurdere for å gjøre seg mer attraktive. Det kan være ting som muligheten til å sjekke lagerstatus på nett, «klikk og hent», eller å bli tilbudt å få levert varer hjem om man enten ikke har bil eller om varen er utsolgt.

For å øke salget i nettbutikken ble løsningen for den amerikanske sengeleverandøren Casper å lage showrom i ulike byer i USA. Slik kan de nå hjelpe kundene å bestille senger som blir levert hjem. Det gjør at kundene kan få testet produktene, samtidig som de får fordelene av å handle på nett.

Viktigheten av å tenke nytt

Da Daniel Wellington startet sin ekspansjon globalt, tok de først kun imot betaling via kredittkort. De forsto imidlertid kjapt at kundene var vant til helt andre betalingsmetoder og lanserte derfor nye, lokale betalingsalternativer.

I Singapore har den nye restaurantkjeden Deliveroo Food Market tatt av de siste årene. Kjeden tilbyr restaurantmat som kan bli levert hjem, eller som kan plukkes opp i restauranten. Ved å tenke nytt rundt kundereise, og med en nettportal som prater med de fysiske lokasjonene, er det ikke behov for servitører i restaurantene.

Alle disse har forstått viktigheten av hele tiden å tenke nytt.

En humpete vei i vente

Å tro at problemene for sentrumshandelen vil avta med det første er nok naivt. Om flere kunder forsvinner på grunn av manglende parkering, er det på tide å tenke på hvordan man kan finne nye løsninger for disse kundene og samtidig gjøre seg mer attraktiv for en større andel av dem som bor eller jobber i sentrum. Hvordan det gjøres, finnes det mange svar på. Men det som er tydelig, er at det kreves handling fra butikkene.

Det er viktigere enn noen gang å forstå seg på mulighetene i ny teknologi og hele tiden evaluere hvordan man driver butikk. Å følge med i tiden og forstå kundens behov vil gjøre at man hele tiden kan ligge foran – også når bilene forsvinner fra sentrum.