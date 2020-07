Misvisende om koronasmitte og trening: Folk på treningssentre kan smitte hverandre med covid-19 | Joar Vittersø

Dårlig norsk forskningsprosjekt om koronasmitte og treningssentre.

Treningssentrene i Norge var stengt fra 12. mars til 15. juni. Dette bildet er tatt av Nr1 Fitness på Kronstad i Bergen. Tor Høvik

Joar Vittersø Professor, Universitetet i Tromsø

14. juli 2020 14:00 Sist oppdatert nå nettopp

En norsk studie fant at folk som trente på treningssentre i Oslo i mai og juni, ikke pådro seg covid-19-smitte. Funnet har fått stor oppmerksomhet og er blant annet omtalt i New York Times, Science og norske medier.

Forskerne bak studien siteres på at det er trygt å bruke treningssentre. Dette er et misvisende budskap fra et dårlig forskningsprosjekt.

Joar Vittersø er professor i samfunnspsykologi ved Universitetet i Tromsø.

Ingen av dem som trente, var nemlig smittet av korona. Studien viser derfor ikke noe annet enn det vi vet fra før: Det overføres ikke smitte hvis det ikke er noe smitte å overføre.

Man trenger ikke forske for å komme frem til den konklusjonen. Uansett hva man lar ikke-smittede mennesker gjøre i et eksperiment, så vil de ikke smitte hverandre.

Da forskerne så at ingen av deltagerne hadde covid-19, burde de lagt studien i skuffen. I stedet skrev de en artikkel som om de hadde gjort et interessant funn. Konsekvensen er at de har spredt et udokumentert budskap om trygghet.

Studien viser en annen uheldig konsekvens av hastverksforskning.

Resultatene er nemlig offentliggjort som en såkalt pre-print, som betyr at ingen eksperter har vurdert studiens kvalitet. Vi vet ikke hva fagfellene kommer til å si i dette tilfellet, men kritikken i artikkelens kommentarfelt på nett er overveiende negativ. Det skulle da også bare mangle.

Forskere bør som alle andre være forsiktige med å spre usikker kunnskap der konsekvensen av å ta feil kan sette liv og helse i fare.

Vi kan også spørre om det er etisk forsvarlig å sette i gang en studie der hensikten er å la folk som er smittet av et potensielt dødelig virus, trene sammen med noen som ikke er smittet – for å se om det oppstår nye smittetilfeller!

Vi vet at folk på treningssentre kan smitte hverandre med covid-19. Dersom studien bidrar til at slike fakta ignoreres, kan konsekvensen bli mer smittespredning. Da har vi et beklagelig eksempel på hvordan meningsløs forskning og forhastede konklusjoner kan øke risiko for sykdom.

Kanskje helsemyndighetene bør advare mot feiltolkninger av denne studien?

