Virke frykter at kjempen Fellesforbundet med sitt nye vedtak tar sine første snublende steg mot å bryte Norges bånd til Europa – EØS-avtalen. Det vil få store konsekvenser for vår felles evne til å skape verdier og arbeidsplasser i fremtiden.

EØS-tilhengerne i Arbeiderpartiet og Fellesforbundet er nå drevet til siste skanse. Det er et stort nederlag når de nå presses til å utrede alternativer til noe de er for.

Virke

Stemmer for en usikker arbeidshverdag

EU-domstolen og EFTA-domstolen gir norske virksomheter beskyttelse dårligere betingelser enn sine konkurrenter i EU- og EØS-land. Dårlige vilkår for næringslivet betyr at også de ansatte, som Fellesforbundets medlemmer, vil få en mer usikker arbeidshverdag.

Om vi ikke er tilknyttet EØS, vil vi kanskje kunne lage nye regler som bryter med EØS-standardene, men andre land vil også kunne straffe oss for det. Kontrakter kan glippe fordi eksportmarkedet plutselig iverksetter ny proteksjonistisk politikk i møte med vår proteksjonistiske politikk.

Resultatet er at alle blir fattigere og at markedet for morgendagens teknologi blir mindre.

Vil bekjempe det useriøse arbeidslivet

Vi kan forstå at mange av medlemmene i Fellesforbundet opplever situasjoner med useriøse aktører og et næringsliv som ikke konkurrer på like vilkår. Vi mener det hadde vært mye mer riktig å bruke tiden på å bekjempe det useriøse arbeidslivet enn å utrede alternativer til EØS-avtalen, som bare vil skape enda mer usikkerhet i næringslivet.

En av fordelene med å ha felles handelsregler i Europa er at EU har satt en tydelig grønn retning. Mens Norges regjering knapt nevner sirkulærøkonomi i statsbudsjettet, er dette en hovedsak i EU. I møte med dette kan vi velge mellom å være vårt ansvar bevisst eller å sitte på vårt eget lille nes og slippe ut klimagasser, isolert fra resten av verden.

Vår naive tro på handelsavtale vil knuses

Storbritannias statsminister Boris Johnson brukte nylig uttrykket «the surrender bill» om en lov parlamentet vedtok for hindre at landet skulle kræsje ut av EU uten en avtale.

Det Johnson og Fellesforbundet har til felles, er at de påstår å kjempe for landets uavhengighet, men i stedet overgir de næringslivets konkurransevilkår til usikkerhet og dårlige utsikter.

Å tro at Norge skal få en handelsavtale hvor vi slippe unna ulempene og fortsette å høste fordelene, er i beste fall naivt. Vi kommer til å bli knust.

