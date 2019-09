Har du hørt Oslo Filharmoniske Orkester spille i konserthuset Wiener Musikverein i Wien? I Suntory Hall i Tokyo eller i Carnegie Hall i New York? Eller Bridgewater Hall i Manchester?

I så fall antar jeg du fikk en uforglemmelig konsertopplevelse. Salene er ulike i alder og utforming, men har én ting til felles: optimal akustikk!

Samme orkester, samme dirigent, samme repertoar. Men likevel så mye bedre enn i Oslo Konserthus. Musikken omslutter deg. Du hører orkesterets vakre og særegne klang, tolkningen av nettopp denne komposisjonen, samspillet, presisjonen, solopartier, ja helt ned til den minste lille frasering.

Dette er «gaven» både orkesteret og dirigent alltid etterstreber å gi sitt publikum.

Oslo Konserthus underlegen

Som tidligere ansatt i Hydro (enesponsor for Oslo Filharmoniske Orkester i en årrekke) med ansvar for selskapets arrangementer i forbindelse med utenlandsturneer, er det dette jeg har opplevd på konserter med Oslo Filharmoniske Orkester og dirigent Mariss Jansons i Europa, i Nord- og Sør-Amerika og i Asia.

Når Oslo-Filharmonien nå er engasjert i å få til et nytt konserthus på Filipstad, er jeg overbevist om at målet er å gi orkesteret et «hjem» med optimal akustikk, slik at musikerne får uttelling for å prestere på topp. Det var dette Mariss Jansons ivret for, men som han ikke vant gehør for og dermed ledet til hans sorti i 2002. Siden da er akustikken i Oslo forbedret, men salen kan fortsatt ikke måle seg med konserthus i verden som huser orkestre på Oslo Filharmoniske Orkesters nivå.

Musikken, hvor ble det av?

Jeg går for grunnsteinsnedleggelse i år! Gjerne i anledning 100-årsjubileet, men først og fremst fordi orkesteret fortjener det. La ikke fremdriften forpurres av innspill om påbygg på taket av Oslo Konserthus!

Jeg foreslår at politikerne som blir valgt i høstens kommunevalg besøker Manchester for å oppleve en konsert fremført i de rette omgivelser. Eller ta toget og besøk Grieghallen i Bergen, Stavangers nyeste konserthus eller Kilden i Kristiansand! Alle med akustikk som rager langt over dagens Oslo Konserthus!