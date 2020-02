Kunnskapsminister Trine Skei Grande uttrykker i Aftenposten Junior 5. februar at det viktigste under skolemåltidet er ro i klassen slik at alle elever får tid til å spise. Derfor mener hun TV og skjerm i skolens spisepause er greit. Er det det?

Flere kunnskapsoppsummeringer konkluderer med at mye skjermtid er forbundet med usunt kosthold og overvekt.

Eksperimentelle studier viser at spising foran TV øker matinntaket, oftest forklart med distraksjon og forstyrret appetittregulering.

Noen elever spiser mer foran skjerm, andre glemmer å spise. Felles for alle er at de fratas muligheten til å prate med medelever. Dette er noe som forskning viser at elevene selv ønsker, og Regjeringen i en stortingsmelding skriver at er viktig blant annet for integrering.

Hvis Grande er opptatt av å sikre nok tid til spising for elevene, sitter hun selv med nøkkelen. I ny forskrift om miljø og helse i skolen kan hun forskriftsfeste elevenes rett til 20 minutter spisepause, noe mange ikke får.

Foreldre prøver å lære barna gleden ved å spise sammen, uten skjerm. Da er det et paradoks at skolen lærer barna denne uvanen.

