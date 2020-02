Ny E18 fra Lysaker til Asker vil koste langt over 40 milliarder kroner og vil gi høyere bompenger uten at vi får finansiert viktige kollektivsatsinger.

Vi trenger et kompromiss som reduserer biltrafikken og legger grunnlaget for miljøvennlig transport i osloregionen. Dette må gjøres før Stortinget vedtar første etappe av prosjektet.

Kostnadene skaper bekymring

Striden om E18 har pågått lenge.

Lokalt er det håp om at ny vei vil bedre bomiljøet og gi bedre kår for syklister og busser. Men mange frykter økt trafikk og større miljøproblemer.

TERJE BENDIKSBY / NTB scanpix

Også de enorme kostnadene skaper bekymring. Første etappe, fra Lysaker til Ramstadsletta (4,3 km), vil kreve 17 milliarder kroner i bompenger. Så mye penger til E18 gjør det åpenbart vanskeligere å finansiere viktige kollektivsatsinger, som Fornebubanen og ny T-banetunnel.

Staten vil neppe skyte inn mer penger. Det er mange andre utbygginger rundt i landet som trenger penger. Regjeringens finansieringsplan viser også at prosjektet er samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Redusere trafikk

Nasjonalt og lokalt er satt et mål om nullvekst i personbiltrafikken. Oslo skal også redusere trafikken utover dette. Dette er viktig for å oppnå miljø- og menneskevennlige steder og en klima- og ressurseffektiv transport.

Elbiler er viktig, men de løser ikke utfordringene med støy, svevestøv og mikroplast. I tillegg krever bilene store arealer og mye ressurser til å produsere dem. Veibygging gir også betydelige klimagassutslipp, og mer trafikk skaper fort nye køer.

En politikk som begrenser biltrafikken, er og forblir viktig.

Et E18-kompromiss

Vi trenger en ny plan for E18, basert på et kompromiss der nasjonale, regionale og lokale hensyn tas. Første bud må være at biltrafikken ikke vokser, men heller reduseres. Økt veikapasitet, slik prosjektet legger opp til, er derfor uakseptabelt.

Naturvernforbundet

Videre må buss- og sykkeltrafikken få bedre kår. I E18-planene ligger det gode tiltak for buss og sykkel, og mye av dette bør kunne gjennomføres uten at det koster mange milliarder.

Et tredje element i et E18-kompromiss må være å dempe veiens negative effekter lokalt. Istedenfor å bygge en sammenhengende ny vei, må innsatsen prioriteres. Dersom Stortinget vedtar dagens planer for Lysaker – Ramstadsletta, er det ikke usannsynlig at prislappen her blir så høy at det ikke blir penger igjen til å gjøre nødvendige forbedringer gjennom Sandvika og Asker.

Lite sannsynlig at vedtas

Det er heldigvis lite sannsynlig at Stortinget vil vedta E18-planen. Regjeringen har ikke lenger flertall på Stortinget.

Fremskrittspartiet vil neppe akseptere de enorme bompengeutgiftene. Arbeiderpartiet leder an i motstanden mot de foreliggende E18-planene på vegne av Oslo og Viken, og det er vel nærmest utenkelig at partiets stortingsgruppe vil overkjører sine partifeller i en så stor og viktig sak.

Vi bør også forvente at Venstre, med økt innflytelse og stort miljøengasjement, og vår nye klimabevisste samferdselsminister vil ytre skepsis.

Trenger en ny plan

Oslopakke 3 er basert på kompromisser. Det må også gjelde for E18. Å overkjøre Oslo og Viken og alle de klare advarslene fra miljøhold vil være et stort feilgrep.

Vi trenger en ny plan for E18, og arbeidet med denne må starte nå.