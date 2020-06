Lege Gunnar Hasle tar i et innlegg i Aftenposten 17. juni opp at det er vanskelig å dokumentere effekt av solkrem mot melanom (føflekkreft).

Forklaringen er blant annet ulike studiedesign og at de som bruker solkrem, er mer i solen enn de som ikke bruker solkrem, men også at solkrem ikke brukes riktig.

Solkrem med høy faktor gir redusert risiko for melanom sammenlignet med solkrem med lav faktor. Riktig bruk av solkrem beskytter mot solbrenthet og solskader. I Kreftforeningens solvaneundersøkelse i 2020 rapporterte 45 prosent at de ble solbrent selv om de hadde brukt solkrem. Vår erfaring er at mange bruker for lav faktor, smører for lite, slurver når de smører, smører bare én gang og bruker solkrem til å forlenge tiden i solen.

Solrådene for å redusere risikoen for hudkreft er klare:

Begrens tiden i solen – unngå å bli solbrent. Bruk klær og skygge som beskyttelse. Bruk rikelig med solkrem når du ikke er beskyttet på annen måte. Ikke bruk solarium.

Med andre ord anbefaler vi ikke først og fremst solkrem, men når du ikke er beskyttet på annen måte, bør du bruke solkrem som anbefalt:

Bruk minimum faktor 30 og en god håndfull til en hel kropp. Smør deg før du går ut, gjerne to ganger, gjenta etter to timer og hvis du har badet eller svettet. Du bør ikke være lenge i sterk sol selv om du har smurt deg.

I sommerhalvåret er solen den viktigste kilden til vitamin D for friske mennesker som er normalt mye ute. Studier har vist at normal bruk av solkrem ikke påvirker nivået av vitamin D i betydelig grad.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter