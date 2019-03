Jon Hamre påstår at «jernbanedirektørenes» inkompetanse og jag etter prestisje stjeler verdifull tid fra norske togpassasjerer. Siden ruteplanlegging er vårt ansvar, kan ikke dette stå uimotsagt.

Hamre påstår at direktørene «nekter å ta imot informasjon om hvordan togene kan gå fortere». Det er feil, vi ønsker alle gode innspill velkommen. Bane NOR jobber for best mulig togtilbud for flest mulig. Prestisje er vi ikke opptatt av.

Det er vanskelig for oss å kommentere et forslag når vi ikke har sett hele planen. Jernbanen er kompleks, og alt henger sammen med alt. Gjør du en endring ett sted, får det konsekvenser for noe annet. Våre ruteplanleggere har helhetsbildet over både person- og godstransport når de lager ruteplaner. Vi lager planene etter søknad fra togselskapene basert på de reisendes behov og avtaler med Jernbanedirektoratet.

Hvem skal få et redusert tilbud?

Hamres forslag for Østfoldbanen vekker mange spørsmål hos oss. Krever en slik løsning flere tog? Hvor skal disse komme fra? Hvor skal de snu, og hvor skal de parkere på natten? Vil en slik ruteplan takle avvik? Enkelte av våre utbyggingsprosjekter krever saktekjøring på grunn av arbeid. Er dette hensyntatt?

Forslaget om 20 minutter frekvens gjør antakelig at mange mellom Oslo og Kolbotn får et dårligere tilbud i rushtiden enn de har i dag.

Vi har riktignok ikke sett løsningen til Hamre, men vi stiller oss igjen noen spørsmål. Hva skjer med stoppmønsteret på for eksempel Holmlia stasjon, som i dag har åtte tog i timen i rushtiden? Skal disse reduseres til tre, slik at man kan innføre 20 min. frekvens? Hvordan avgjør Hamre hvem som skal få et redusert tilbud?

Reisetid er ikke alt

Reisetid er ikke det eneste vi legger til grunn for å skape et godt togtilbud. Vi tar også hensyn til at flest mulig reisende skal få tilgang til toget. Mange er avhengige av tog til og fra jobb. Da blir det rart å skulle gi en stor del av befolkningen et dårligere tilbud for å spare fem minutter.

Follobanen trekkes frem som et dyrt prosjekt med liten effekt. Dette er feil.

Follobanen møter ikke bare behovet på strekningen Oslo - Ski, men er starten på en større utbygging som skal gi et bedre togtilbud på hele Østlandet.

Ruteplanene som kom i 2012 og 2014 var en suksess, og flere har begynt å ta toget. Selvfølgelig kom ikke disse planene fra en enkeltperson, men var et resultat av et samarbeid mellom NSB og Jernbaneverket.

Komplekst puslespill

Det hevdes også at ruteplanen enkelt kan legges om i 2019 og 2020. Hamre burde, fra sin tid i NSB, vite at det ikke er så enkelt.

Det tar nærmere ett år fra søknadene fra togselskapene og Jernbanedirektoratet munner ut i en ny ruteplan.

I disse dager får vi søknadene for 2020, og det er et komplekst puslespill som skal legges. Vi skylder de reisende å ta det på alvor.

Det er mye vi ikke får svar på i Hamres kronikk. Dersom han mener at han har en gjennomførbar og god plan for Østfoldbanen, som ikke reduserer tilbudet for noen av de reisende, er han velkommen til å legge den frem for oss i Bane NOR.

