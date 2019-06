I sin anmeldelse av boken Scener ur hjärtat av familien Ernman/Thunberg går Ingunn Økland langt i å antyde at Greta Thunbergs autisme er en form for sykeliggjøring og et symptom på «diagnosesamfunnet».

Hun går også langt i å spekulere på om problemene heller skyldes en usunn familiedynamikk: «De to døtrene i familien Ernman/Thunberg får etter hvert så mange diagnoser at man lurer på hva helsevesenet i grunnen driver på med. Er det egentlig brannslukking i en familie der foreldrene har resignert som overordnede for stadig mer krevende barn? En medisinsk døyving av smertene fra en usunn familiedynamikk?»

Gufs fra fortiden

Jeg tror ikke Økland selv er klar over det, men dette er som et gufs fra fortiden, da autisme ble ansett som et resultat av «kalde mødre», og det nører opp under den mistenkeliggjøringen familier med autisme må leve med hver dag, overfor slektninger, i matbutikken og på skolen.

Dette er som et gufs fra fortiden, da autisme ble ansett som et resultat av «kalde mødre»

Autismespekterforstyrrelse er en nevroutviklingsforstyrrelse. Det er ikke et påfunn fra «diagnosesamfunnet» for å døyve familieproblemer. Det er klart dynamikken blir annerledes med et autismebarn i familien, akkurat som alle barn og voksne bidrar med sine forutsetninger.

Jeg har ikke lest boken, og jeg kjenner ikke til hva som rører seg i familien Ernman/Thunberg. Det gjør heller ikke de fleste som leser Øklands bokanmeldelse. Derfor risikerer man at påstandene Økland fremsetter, lett kan tolkes i en mer allmenn kontekst enn som en isolert reaksjon på en bok. Dette kan oppleves som belastende for familier med autisme.

Ingen med autisme er like

Det er ikke i seg selv noe oppsiktsvekkende at noen med en autismediagnose også har flere andre diagnoser. På en måte kan noen av vanskene anses som uttrykk for autismediagnosen, men alle vanskene gjelder ikke alle: kognitive vansker som utviklingshemning, språkvansker eller spesifikke lærevansker, ADHD og adferdsproblematikk.

Diagnosene brukes for å beskrive så presist som mulig de unike utfordringene til den enkelte med autisme. For ingen med autisme er like. Man er ikke disse diagnosene, og de kan heller ikke forklare alt ved en person og alle problemer man møter i livet (heller ikke klimakrisen!).

Vi må også erkjenne at mennesker med autismespekterforstyrrelse kan få psykiske lidelser som angst, depresjon og PTSD, de som alle andre.

Hva en diagnose har betydd

For Økland virker det oppsiktsvekkende at det å få en diagnose kan være så forandrende, som «natt och dag», som Ernman siteres på.

Å få en autismediagnose er ofte vanskelig og vondt. Men det kan også gi de rette knaggene å henge vanskene på. «Nå trenger vi ikke lenger skamme oss over at sønnen vår ikke klarer å delta i familieselskap. Før ble vi fortalt at vi var ettergivende som foreldre, og at det var vår egen skyld at han var blitt så overfølsom.» Dette er bare ett eksempel på hva en diagnose har betydd for foreldre jeg har snakket med.

I Mia Tufts bok Den største gaven forteller barn og ungdom selv om hvordan de håndterer livet med autisme i familien. Den boken anbefales til alle som vil forstå litt mer.