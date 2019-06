Å erklære seg som bifil gjør at man ikke kan regne med å bli tatt på alvor av hverken streite, skeive eller sexologer.

Tidligere denne uken uttalte sexolog Bente Træen til Aftenposten at «Det er nesten litt «inn» å være bifil». Å si at det er «inn» å være bifil, er respektløst overfor alle som endelig tør å leve ut hele seksualiteten sin.

Vi håper det er tatt ut av kontekst. Hvis ikke, burde Aftenpostens journalister fulgt opp med kritiske spørsmål til en slik påstand.

Både blant streite, skeive og selv sexologer er det altså greit å tenke på bifili som noe litt annet enn andre legninger og seksualiteter. Bifil er ikke noe du er, i stedet kan det omtales som en trend eller et livsstilsvalg.

Tvinges til å velge

Nettopp denne måten å trivialisere bifilien på bidrar til at mange forblir i skapet og føler seg tvunget til å velge en identitet og en legning som ikke egentlig reflekterer deres fulle følelsesliv og seksualitet. Signalet både fra majoritetssamfunnet og det skeive miljøet oppleves ofte som at du må velge. Er du homofil, eller heterofil?

Da vi var barn på 90-tallet, visste vi at man kunne være lesbisk og homofil, men bifil var ikke et ord vi hadde lært. Kjønnskategoriene var tilsvarende binære: gutt eller jente.

Tre hovedresponser

Da vi for 20 år siden begynte å fortelle folk at vi likte jenter, var responsene som regel en av tre hovedvarianter:

• Du er vel egentlig hetero, for du liker jo menn også? Du vil bare kline med andre damer fordi gutter synes det er sexy med lesbesex.

• Men, altså, hvorfor kommer du ikke helt ut av skapet? Hvis du er lesbisk liksom, hvorfor ikke bare innrømme det?

• Du vet, det er nok bare en fase.

Den sistnevnte er nok voksenspråk for «du lærer deg å undertrykke denne delen av seksualiteten din med årene».

Bifile blir i skapet

Som jenter i rimelig liberale Oslo, Norge, slapp vi alvorlig hets og trakassering. Men i et valg mellom leire, de skeive eller streite, var det som usikker tenåring selvsagt enklere å velge den streite leiren. Gå under radaren og fortsatt kunne oppleve gode og meningsfulle relasjoner.

Den muligheten har ikke alle.

Og hadde vi vært bifile gutter, selv i liberale Oslo, Norge, hadde risikoen ved å være åpen om legningen, dessverre vært langt høyere. I en undersøkelse fra uniResearch i 2013 kom det frem at bifile langt oftere blir i skapet. 78 prosent blant bifile menn og 68 prosent blant bifile kvinner skjulte sin legning på arbeidsplassen. Tilsvarende tall for homofile menn og lesbiske kvinner var henholdsvis 18 prosent og 9 prosent.

Legg bort kategoriene

Vi ønsker oss ikke tiltak for å gjøre det bedre kun for bifile. Vi ønsker at folk legger bort boksene og kategoriene sine til gode for oss alle.

Du skal få forelske deg i hvem du vil. Du skal få uttrykke ditt kjønn, eller fravær av kjønn, som du ønsker. Og hvis dere er samtykkende voksne som har lyst til å ligge med hverandre, skal dere få kose dere med det, uansett hvem dere er.

Ingen er fri, før alle er fri.

God pride!