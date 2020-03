Flere forskere vil ha forbud mot dyremarkeder og handel med ville dyr på grunn av pandemirisiko.

Men en annen risikofaktor får svært lite spalteplass: den industrielle oppdretten av dyr til kjøtt. Kjøttproduksjon er årsak til avskoging, men er også i seg selv en stor fare. En forskningsgjennomgang konkluderer med at det er «sterke bevis for at moderne husdyrpraksis og intensive systemer kan knyttes til at sykdommer oppstår og blir mer alvorlige».

Stressede dyr

Virus fra ville dyr, som i utgangspunktet ikke er farlige for dem, blir til nye og farligere virus i møte med dyrene i kjøttindustrien. Tusenvis av stressede og genetisk like dyr trengt sammen på lite areal.

Gregory Gray, infeksjonsepidemiolog fra Duke Universitet, har uttalt at industrialisert dyrehold er «en inkubator for kommende virus». Björn Olsen, infeksjonsoverlege ved Uppsala sykehus, sier «om alle var vegetarianere, kan man lure på hvor mange pandemier som hadde oppstått. Trolig veldig få».

Ikke bare flaggermus

To veterinærer skrev i Tidsskrift for Den norske legeforening at «intensiveringen av husdyrproduksjonen» er blant faktorene som kan tilrettelegge for nye pandemier. Blant fagfolk er det ikke kontroversielt at masseproduksjon av dyr utgjør en risiko. Men i den offentlige debatten snakkes det nesten ikke om.

Dette problemet handler ikke bare om Kina. Det handler ikke bare om flaggermus og pangoliner. Det handler om kjøttkonsum og om massiv oppdrett av dyr i miljøer de aldri skulle ha levd i. Hvor mye skal vi egentlig ofre for kjøttindustrien?