Ingen kjenner gårsdagens strømpris

Olvar Bergland Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, NMBU

Knut Einar Rosendahl Professor ved Handelshøyskolen, NMBU

Det du betaler til strømselskapet, avhenger ikke bare av hvor mye strøm du bruker, men også av når du bruker den, skriver innleggsforfatterne.

Regjeringens strømstøtte gjør det umulig å vite hva strømmen reelt sett koster til enhver tid.

Er du klar over at ingen kjenner gårsdagens strømpris? Det vil si hva husholdningene i Sør-Norge faktisk betalte pr. kWh i går?

Mange vet hva markedsprisen var – for hver eneste time i døgnet. Elavgift og eventuelle prispåslag er også kjent, iallfall for dem det angår. Det ingen vet, er hva strømstøtten faktisk var. Forvirret? Regjeringen har jo sagt at de dekker 80 prosent av prisen over 70 øre pr. kWh (90 prosent fra september). Vel, det stemmer på en måte.

Strømstøtten beregnes på månedlig basis

La oss starte med et ekstremt, men samtidig illustrerende eksempel: Anta at strømprisen i september blir 70 øre pr. kWh på partallsdager og 270 øre pr. kWh på oddetallsdager. Da tenker du kanskje at prisen du reelt sett betaler på partallsdager, blir 70 øre pr. kWh. Det er feil – du vil faktisk betale minus 20 øre pr. kWh de dagene. På oddetallsdager blir det mye dyrere: 180 øre pr. kWh. Det betyr at på disse dyre dagene dekker regjeringen «bare» 50 prosent av prisen over 70 øre pr. kWh. Enda mer forvirret?

Forklaringen er som følger: Strømstøtten beregnes på månedlig basis, ikke for hver dag eller time. Den tar utgangspunkt i gjennomsnittlig pris den måneden. I eksempelet over er snittprisen 170 øre pr. kWh, slik at støtten blir 90 øre pr. kWh (90 prosent av snittprisen fratrukket 70 øre pr. kWh). Den totale støtten avhenger av hvor mye strøm du bruker, men ikke når du bruker strøm. Det du betaler til strømselskapet, avhenger derimot både av hvor mye strøm du bruker, men også av når du bruker den.

Snittpris i praksis

Så hva betyr dette i praksis? For det første er det umulig for husholdningene i Sør-Norge å vite hva strømmen reelt sett koster dem til enhver tid. De kan sjekke markedsprisen hver eneste time i døgnet, men hva de selv skal betale pr. kWh, vet de først når måneden er over. Hvor mye de sparer ved å redusere strømforbruket sitt i en bestemt time, kan de altså ikke vite.

Dette er spesielt relevant ved starten av en ny måned. Da er det betydelig usikkerhet om hva gjennomsnittsprisen blir den måneden. Eksempelet over er som nevnt ekstremt, men i juli varierte døgnprisen i Oslo mellom 82 og 222 øre pr. kWh. Mens prisen i Oslo og Bergen holdt seg uendret fra mai til juli, steg den med hele 95 øre pr. kWh (60 prosent) i Stavanger i samme periode.

På den andre siden: Det er fortsatt mulig å vite hva man sparer ved å flytte strømforbruket sitt fra timer med høy pris til timer med lav pris. Hvis strømprisen er 2 kroner pr. kWh om natten og 3 kroner pr. kWh om dagen, sparer man fortsatt 1 kroner pr. kWh ved å lade bilen om natten i stedet for om dagen.

Dette gjelder helt uavhengig av strømstøtten, som altså ikke reduserer incentivene til å flytte strømforbruket til timer med lav strømpris – gitt at folk har skjønt hvordan støtten egentlig fungerer. Da er det verre med nivået på strømforbruket. Her gir strømstøtten klart mindre incentiver til å spare strøm og kan i verste fall stimulere til å økt strømforbruk. Men dette er det mange som har påpekt allerede.