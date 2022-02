ABC-klinikken skal legges ned. Jeg er rasende, og det bør du også være.

Julie Valsø Tobarnsmor og tekstforfatter

6 minutter siden

ABC-klinikken reddet meg fra det som kunne vært enda en traumatisk fødselsopplevelse, skriver Julie Valsø. Her er hun avbildet sammen med sin ektemann Espen Valsø.

Hvor mange kvinner og fødende må egentlig rope om hjelp før noen gidder å høre?

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

19. februar 2019 fødte jeg på ABC-klinikken etter en ganske traumatisk førstefødsel på Ullevål sykehus. ABC-klinikken er en jordmorstyrt fødeavdeling ved Oslo universitetssykehus.

Jeg hadde ikke tenkt å feire denne dagen med å kjempe for noe jeg mener er en selvfølge.

Men det må jeg. Fordi nå vil Oslo universitetssykehus legge ned ABC-klinikken. Mødre skal helst sendes hjem etter én dag. Hva skal til egentlig, for at fødende skal bli hørt?

Det holder ikke med bunadsgeriljaen, barselopprøret eller #jegføderikkealene? Det er ikke nok at én av tre spedbarnsmødre har depressive symptomer? Én av tre. Det er ikke nok at helsearbeidere jobber seg ihjel og roper om mer ressurser? Hvor mange kvinner og fødende må egentlig rope om hjelp før noen gidder å høre?

Mors helse er viktig

ABC-klinikken fungerer. De reddet meg gjennom det som kunne vært enda en traumatisk opplevelse. De sitter på en kompetanse som er sårt trengt.

Og det med en dag? Jeg var ikke klar for å dra hjem etter to dager første gangen jeg fødte, men følte meg presset til å dra hjem, for de trengte jo plassen. Det endte med at problemer som lett kunne ha blitt oppdaget på barsel, ble følgeproblemer i mange år etterpå. Som garantert har kostet mer enn om jeg fikk bli litt til.

Fødsel og barsel er ikke noe som kan klokkes inn og ut. Det finnes ikke en størrelse som passer alle. Jeg tror de negative konsekvensene av å gjøre det på måten vi gjør nå koster mer enn den korte økonomiske vinningen.

Vi trenger at flere ser at dette er et stort problem. Ikke bare vi som føder. Starten på livet er så viktig. Mors helse er viktig. Hvordan vi tar vare på fødende, er avgjørende både helsemessig og økonomisk. Hvor mange skal gå i tog, kjempe og skrive saker før vi kan få beholde tiltak som faktisk fungerer?

Fakta Hva er ABC-klinikken? En jordmorstyrt enhet hvor svangerskapsoppfølging, fødsel og barseltid foregår på samme sted med samme personale.

Individuelt tilpasset oppfølging med få omsorgspersoner.

Landets mest kjente fødested for naturlige fødsler, hvor over halvparten av fødslene skjer i vann.

Primært et tilbud til friske gravide. For å føde på ABC er det en del kriterier som må oppfylles.

Bruk av medisinske inngrep er minimal, og de fleste kvinnene rapporterer om gode opplevelser.

Barseloppholdet på ABC er fra 2 til 48 timer.

Rundt 1000 gravide søker seg hit hvert år.

Enheten selv sier de er populære blant jordmødre. Det er stabilt personale og lavt sykefravær, og ansatte blir værende til pensjonsalder. Vis mer

Føder i ambulansen

Jeg er rasende på vegne av venner som svimer av på toalettet hjemme (eller på sykehus) alene med babyen fordi de er for slitne. Jeg er rasende på vegne av dem som føder i ambulansen eller ufrivillig hjemme fordi de sentrale sykehusene er for langt unna.

Jeg er rasende på vegne av dem som ikke tør å ringe med problemer fordi de ikke har tid til dem på sykehuset eller hos legen. Som går rundt og er deprimerte eller har store smerter fordi det «er vanlig».

Jeg er rasende, og det bør du også være – også du som IKKE har født. Vi trenger deg.

Og gratulerer til meg selv med fødedagen.

Denne teksten ble først publisert på Instagram av Valsø. Dette er en redigert versjon.

