Kort sagt, søndag 26. september

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Jernbane. Andre verdenskrig. Dette er dagens kortinnlegg!

Når Aftenposten sporer av

Toget til Europa bør ikke «spore av», advarer Aftenposten på lederplass. Det kan angivelig skje dersom EØS-komiteen utsetter sin behandling av EUs fjerde jernbanepakke på fredag.

Lederskribenten kan ha latt seg forlede av Venstres Ola Elvestuen, som frykter for fremtidige nattog til Europa. Han har åpenbart ikke fått med seg at EUs fjerde jernbanepakke slett ikke handler om togtrafikk over svenskegrensen. Den handler om å konkurranseutsette innenlands persontrafikk og om å overføre norsk myndighet til EUs jernbanebyrå og EU-domstolen.

Det gikk nattog fra Oslo til de skandinaviske hovedstedene da EU fremdeles het EEC. Jernbaneorganisasjonen Otif gir føringer for teknisk og annen harmonisering for hele Europa og Midtøsten. Konvensjonen den bygger på, er norsk lov (Cotif-loven). Norge står samtidig fritt til å hekte seg på EUs tekniske regelverk der dette er hensiktsmessig, uten å avstå nasjonal myndighet til EU.

En tvangsinnlemmelse av jernbanepakken i EØS i suveren forakt for velgernes dom over regjeringen og dens jernbanepolitikk vil ytterligere undergrave EØS-avtalens legitimitet.

Jan R. Steinholt, politisk rådgiver, Nei til EU

Oberst Birger Eriksen og «Blücher»

I sin kronikk 16. september forteller forfatter og journalist Asbjørn Jaklin om redningen av Norges Banks gullbeholdning fra tyskerne i 1940. Han gir æren til sjefdirektør Nicolai Rygg i Norges Bank og finansminister Oscar Torp, men mangler daværende kommandant ved Oscarsborg Festning, oberst Birger Eriksen.

Utfallet hadde utvilsomt blitt et helt annet om ikke Eriksen hadde forsøkt å stoppe tyskerne med alle midler.

«Blücher» ble senket ved hjelp av to 50 år gamle tyskproduserte Kruppkanoner og to nesten like gamle torpedoer. Etter torpederingen trodde de øvrige tyske fartøyene at Drøbaksundet var minelagt, og trakk seg tilbake. Dette forsinket invasjonen så mye at Rygg og Torp fikk akkurat den tiden de trengte til å redde 43 tonn med gull og transportere det til Lillehammer på 26 lastebiler.

Den tyske flåten skulle etter planen ha klappet til kai ved Filipstad 9. april, nøyaktig klokken 06.00 – om det ikke hadde vært for en handlekraftig kommandant og erfaren artillerispesialist, som stakk kjepper i hjulene for de tyske planene.

Øyvind Wilhelmsen, Drøbak