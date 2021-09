Dette må du vite om hijab, Christian Tybring-Gjedde

Ayusha Umme Awan Islamic Cultural Centre (ICC) Ungdom, tidligere ungdomsleder

Feyza Kasikci Islamic Cultural Centre (ICC) Ungdom

Maham Ellahi Islamic Cultural Centre (ICC) Ungdom

Ayusha Umme Awan, Feyza KasikciI og Maham EllahiI, alle i Islamic Cultural Centre (ICC) Ungdom.

Det er vår frihet, og den definerer vi selv.

En mindreårig jente blir tilbudt penger for å kle av seg for en 50 år gammel mann.

«Hun vil ikke tjene lette penger» lød det da hun ikke ønsket å gjøre som han vil.

Det var dette som skjedde den 25. august, da Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde havnet i en diskusjon om hijab.

Det er ikke første gang en politiker umyndiggjør muslimske kvinner. Vi blir stadig fortalt hva vi bør gjøre eller hvordan vi skal gå kledd. Det virker som både ytringsfriheten og trosfriheten kan fravikes når det er snakk om muslimske kvinner.

Det snakkes om negativ sosial kontroll blant minoriteter. Men hvorfor påpeker man ikke den sosiale kontrollen fra politikere og storsamfunnet utøver mot minoriteter?

Politikere har ikke rett til å kontrollere borgernes liv. Kvinner som ønsker å bære hijab, skal få bære den uten å bli tilbudt penger for å ta den av.

Tybring-Gjedde forstår ikke verdien av hijab for oss som bærer den med stolthet.

Om du hadde gitt oss all verdens rikdom, ville vi aldri tatt den av for deg. For oss er hijaben en del av vår identitet. Den er en kjærlighetserklæring til Gud. Og den representerer trygghet og styrke.

Det er vår frihet, og den definerer vi selv.