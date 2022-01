Kort sagt, fredag 28. januar

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Karantenekrav. Svømmeanlegg i Oslo. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ulovlig portforbud for smittede

Fra 26. januar ble det lempet på karantenekrav. Men portforbudet for smittede består, enda forbudet er klart uforholdsmessig og ulovlig, gitt fagmyndighetenes enighet om at smitte utendørs nesten ikke forekommer (gjengitt i Dagsavisen 18. januar). Etter min oppfatning kan smittede med ingen eller lite symptomer (det vil si de aller fleste) trygt ignorere forbudet og lette dagene ved å gå turer der de holder god avstand til andre. De vil om nødvendig vinne i retten. Men hvorfor fjerner ikke regjeringen et ulovlig krav?

Erik Nord, tidligere seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor emeritus i helseøkonomi

Osloborgere vest for Tøyenbadet er også vanlige folk

Agnes Nærland Viljugrein, styremedlem i Oslo Arbeiderparti, beskylder i Aftenposten 26. januar Mala Wang-Naveen for å hoppe over historien om hvorfor det eksisterer så få kommunale bad i Oslo.

Mala Wang-Naveen er tydelig på at hun ikke er opptatt av å fordele historisk skyld, men fokusere på dagens og fremtidens situasjon og planer.

Viljugrein ser bort fra dette. Hun klarer også å flette inn Arbeiderparties nyord «vanlige folk» når hun beskylder forrige byråd for ikke å ha gjort jobben sin.

Jeg er enig i at det forrige byrådet bør få strykkarakter for sin manglende innsats for byens befolkning på dette området.

Men, mitt spørsmål er da om alle osloborgere vest for Tøyenbadet ikke er å regne som vanlige folk?

Dagens byråd bygger ikke ett eneste kommunalt svømmeanlegg for de ca. 150.000 innbyggerne vest for Tøyen som ikke har tilgang til et kommunalt innendørs svømmeanlegg.

Kan Nærland Viljugrein forklare hvorfor kun en liten brøkdel av de 5,5 milliardene hun sier de skal bygge bad og idrettsanlegg for, ikke spres rettferdig over hele Oslo by?

Det bor nemlig mange vanlige barn og unge over hele byen. De burde ikke være skadelidende fordi dagens byråd ikke finner det hensiktsmessig å prioritere dem fordi de bor i «feil» bydel.

Har Nærland Viljugrein kjennskap til om det eksisterer planer for å bygge et kommunalt innendørs svømmeanlegg vest for Tøyen? Og dersom ikke, hva vil hun gjøre med dette?

Thorbjørn Ubbe Haavind, frivillig idrettsleder for barn og unge