Beslutninger om utbygging av sykehus i Oslo med konsekvenser for flere tiår står for døren.

Avmakt

Folk flest føler avmakt fordi utredningene er ugjennomtrengelige og planforslag stadig endres. Aker sykehus som var nedlagt, skal nå gjenopplives, og det fremragende traumesenteret ved Ullevål sykehus fraflyttes bare få år etter at det ble ferdigstilt.

Fakta: Nye sykehus på Gaustad og Aker Det nye sykehuset på Gaustad skal ifølge planene være på 160.000 kvadratmeter og bygges ut i to etapper. Helse Sør-Østs kostnadsestimater viser at utbyggingen her vil koste totalt 23,9 milliarder kroner.

Men selv folk uten helsefaglig innsikt kan ta stilling til forslaget om nedleggelse av Ullevål sykehus, og spesielt at tomten skal selges. Forslaget viser mangel på forståelse for verdien av fleksibilitet og fremtidige sykehusbehov.

Fem ganger større tomt

Sammenligning av ledige tomtearealer ved sykehusene på Ullevål og Gaustad og konsekvensene av foreslått utbygging, er tankevekkende.

På Gaustad er tilgjengelig areal for sykehusbygging ca. 48 dekar. Tomten på Ullevål er 5 – fem – ganger større selv etter fratrekk av moderne og fredede bygninger.

Etter planlagt utbygging på Gaustad, vil sykehuset mangle utvidelsesmuligheter. Etter en tilsvarende utbygging på Ullevål og opprettholdt traumesenter, vil betydelige arealer fortsatt være tilgjengelige og regulert for sykehusfunksjoner.

Mediene er opptatt av 76 meter høye nye bygninger på Gaustad. Dette tilslører at tomten er for liten. Jo mindre plass, jo høyere må det bygges. Hvis høyden reduseres til 42 meter, øker arealbehovet på bekostning av fredede grøntarealer nær Gaustad sykehus.

Fleksibilitet for flere tiår

Planleggerne tar heller ikke hensyn til samfunnsregnskapet knyttet til Ullevålstomten. Selv det mest profitable salg til utbyggere kommer ikke godt ut av en sammenligning med verdien tomten har i et lengre perspektiv.

Tomten sikrer Oslo universitetssykehus nødvendig fleksibilitet for flere tiår. De 7 – 9 milliardene et irreversibelt salg kan innbringe, hverken kan eller bør bli avgjørende for en utbygging prissatt til ca 60 milliarder. Mindre vil det komme ut av salget hvis tilleggsareal ved Aker sykehus må kjøpes for minst 1.7 milliarder.

Hvorfor frivillig kvitte seg med sykehustomten på Ullevål? Argumenter som dårlige grunnforhold overbeviser ingen når monumentalbygg reiser seg i Bjørvika på tomter som er mer utfordrende. Salg av Ullevålstomten vil møte steinhard kritikk fra våre etterkommere.