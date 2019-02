I NRKs nye, kritikerroste dramakomedie Magnus, bagatelliseres voldtekt av menn. Dette er en serie de mener er passende å vise for barn helt ned til 12-årsalderen.

Gjennom flere scener antydes det at to gnomer gruppevoldtar karakteren «Geir». Han skriker ut i smerte og roper om hjelp gjentatte ganger, mens to andre karakterer passivt observerer fra sidelinjen.

Den ene slenger en likegyldig kommentar: «Gnomer som har voldelig sex. Best at vi ikke forstyrrer dem.»

10 prosent av menn i Norge har opplevd seksuell vold

Minst 1 av 10 menn er ofre for seksuell vold, ifølge en rapport av Reform – ressurssenter for menn. Statistikken ekskluderer antatt store mørketall. Både forskning og støttetjenester gir grunn til alarm: Seksuell misbruk av menn er et stort samfunnsproblem.

På samme tid lever vi i en verden hvor medier forherliger (og kapitaliserer på) et machoideal der mannen alltid skal ha lyst på sex. Han skal være sterk og dominant, og dermed ikke kunne bli utsatt for overgrep.

Dette medfører et enormt stigma knyttet til det å være mann og offer for seksuell vold, samtidig som det gjør det vanskelig for de utsatte å identifisere seg selv som et overgrepsoffer.

NRK har et ansvar som rikskringkaster

Scener med grov voldtekt av en mann har gått gjennom kvalitetssjekken hos NRK. Hvorfor har ingen tilsynelatende reagert?

Ønsker vi virkelig å signalisere til de som er blitt utsatt for overgrep at deres traumatiske erfaringer er en vits? Hva slags holdninger fôres ved å fronte slikt innhold?

Vi burde kunne forvente mer av en allmennkringkaster. NRK har i oppgave å bryte ned tabuer, ikke bygge dem opp. I NRK-serien Jeg mot meg i 2016 fikk vi høre den gripende historien til en ung mann som ble voldtatt og om traumene dette medførte. Dette var en viktig milepæl, da en kringkaster endelig vektla konsekvensene av seksuell vold mot menn.

At NRK nå, tre år senere, produserer og sender voldtektsscener av menn som artig helgeunderholdning, vitner om en manglende forståelse for samfunnsansvaret de har.

