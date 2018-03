Stanghelle tar feil når han skriver at dette ikke er i tråd med god eierstyring | Torbjørn Røe Isaksen

Det er alltid styret som har ansvar for ansettelsesforholdet til daglig leder i et selskap. Det gjelder også i Innovasjon Norge.

Hverken departementet eller jeg har endret holdning til dette.

Bør ikke sitte stilltiende

For to uker siden meddelte valgkomiteen nå avgåtte styreleder Per Otto Dyb, at han ikke ville bli innstilt til gjenvalg, og det er under to måneder til Innovasjon Norge får nytt styre i mai.

Som ansvarlig eier har vi derfor uttrykt at det er lite hensiktsmessig å behandle en prosess om ansettelsesforholdet til daglig leder når det er så kort tid til nytt styre er på plass.

Det naturlige i en slik situasjon ville vært at sittende styreleder overleverte sine erfaringer til sin etterfølger, som så vurderte ansettelsesforholdet til daglig leder.

En seriøs eier bør ikke sitte stilltiende og følge en potensiell meget krevende situasjon for selskapet, uten å uttrykke sitt syn.

Stanghelle tar feil

Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle tar derfor feil når han skriver at dette ikke er i tråd med god eierstyring.

Det er bred enighet i Stortinget om prinsippene for statlig eierstyring og eierskapspolitikk, og det er disse prinsippene vi nå følger.

På Twitter: @konservativ

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.