Jeg ble inspirert av Bjørn Stærks kronikk i Aftenposten 23. august, der han tar for seg «Hele Norge snakker sammen» og polariseringen i samfunnet. Der Stærk argumenterer for hvorfor polarisering er bra, vil jeg spille inn hvorfor konflikter er bra.

Ordet konflikt kommer fra latin og betyr å støte sammen. Konflikt er energiskapende. Tenk deg en fotballkamp uten konflikter, uten sammenstøt. Det kan bli kjedelig.

I en fotballkamp aksepterer vi visse konflikter og forsøker å unngå andre typer konflikter gjennom et regelverk og dommere som håndhever disse. Noen konflikter er tillatt, andre konflikter gir tilsnakk, atter andre gult kort. De uakseptable konfliktene gir rødt kort og bortvisning.

Istedenfor å erge seg over at man krangler og sloss bør vi heller søke å disiplinere de offentlige debattene og dyrke gode konflikter. Gode konflikter kan gi vitalitet og økt engasjement. I motsetning til dårlige konflikter som kan skremme mennesker bort, kan gode konflikter virke spennende og stimulerende.

Kjøreregler for konflikter

Vi kan bli enige om noen kjøreregler. Hansker og hjelm er påbudt I boksing og det er ikke lov å slå under beltet. Men man behøver heller ikke ha beltet oppe ved halsen. La oss starte med tre enkle regler:

1. Argumentum ad hominem er forbudt. Eller forklart i fotballterminologi; gå etter ballen, ikke mannen. Også kalt brønnpissing, å forsøke å diskreditere en meddebattant ved å fortelle noe om vedkommende som er helt irrelevant.

2. Karakterisering er forbudt. Rett og slett å kalle motparten i konflikten/debatten for idiot, monster, kunnskapsløs, hevngjerrig eller barnemorder (i en abortdebatt) eller rett og slett morder i en eutanasi-debatt.

3. Stråmenn er forbudt å sette opp. Mens det kanskje er rødt kort for de to første, kan det være gult kort for en stråmann. Stråmannsargumenter er en avledningsmanøver. Å hevde at noen har sagt noe, som vedkommende ikke har sagt, for eksempel å hevde at man blir anklaget for å være rasist, og deretter argumentere mot dette ved å si hvor fælt det er å «dra rasismekortet».

