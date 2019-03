Forståelig bombeangrep på Pakistan? | Rune Ottosen og Elisabeth Eide

Frank Rossavik har 7. mars en kommentar i Aftenposten der han mener at Indias bombeangrep på Pakistan er «forståelig». Gitt regionens historie er det ikke vanskelig å forstå at konflikter blusser opp. Vi oppfatter imidlertid at Rossavik lener seg mest til indisk side.

Da konflikten blusset opp, var vi forelesere på en nasjonal konferanse i Islamabad om konfliktjournalistikk, med journalister, studenter og politikere. Rossavik beskriver godt hvordan de to partene har ulike fortellinger om krigshandlingene, noe vi så på nært hold.

Ansvar for terror

Indias statsminister, Narendra Modi, som håper på gjenvalg i vår, mener at Pakistan har ansvar for terrorister som opererer fra eget territorium. Det er vanskelig å være uenig i det.

Pakistans statsminister, Imran Khan, ber imidlertid om forståelse, idet han hevder at i kampen mot hjemlige terrorgrupper er 70.000 blitt drept. Kanskje et høyt tall, men det dreier seg uansett om titusener.

Situasjonen i Kashmir er også komplisert: Angrepet 14. februar og flere andre er begått av lokale militante født og oppvokst i Kashmir-dalen på indisk side, noe som ifølge den indiske forfatteren Arundhati Roy skyldes langvarig brutalitet mot befolkningen der.

Forsonende

Statsminister Imran Khans tale i parlamentet hadde en forsonende tone. Han viste empati med familiene til de døde indiske soldatene og tok til orde for dialog. Han minnet om hvilken trussel det vil være hvis konflikten skulle eskalere mellom to atommakter.

I turbulensen mellom de to nabostatene er det lett å glemme stridens kjerne, forholdene for vanlige folk i Kashmir. Begge parter må lytte til befolkningen der, tone ned aggresjonen og bidra til en ikkevoldelig konfliktløsing.