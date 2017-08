Ikke kriminelt å drive velferd

Valgkampen er i full gang og lederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Aps Martin Kolberg, ønsker at Økokrim skal etterforske private aktører innen barnevern, barnehage og rusomsorg som tjener store beløp med offentlig støtte.

«Jeg skulle ønske Økokrim hadde kapasitet til å gå tungt inn i disse områdene slik at det kan avklares om loven er brutt», sier Kolberg til Aftenposten 11. august.

Det er riktignok valgkamp, men det er en voldsom påstand fra Martin Kolberg å insinuere at vi driver en virksomhet som samfunnets fremste organ for å avdekke økonomisk kriminalitet bør etterforske. Vi kan forsikre Kolberg om at vi driver en fullt ut lovlig virksomhet, og vi tar på det sterkeste avstand fra Ap-politikerens insinuasjoner.

Innenfor alle våre virksomhetsområder er det rik anledning for våre oppdragsgivere (ofte kommunene) å gjennomføre tilsyn, og dette gjøres selvfølgelig i dag. Tilsyn føres ukentlig og langt oftere og mer intensivt enn overfor det offentliges egne virksomheter. Bergen kommune gjorde nylig et grundig tilsyn av vår barnehagevirksomhet, med særlig fokus på økonomiske forhold som gjør seg gjeldende i et stort konsern. Konklusjonen var at ingen kritikkverdige forhold ble funnet.

«Vi ser en utvikling i Norge hvor private profitterer på velferdsproduksjon og helse. Vi må hindre at private, ikke ideelle, skor seg og ødelegger grunnlaget for lik tilgang til disse tjenestene. Dette må stanses», sier Kolberg i intervjuet.

Vårt syn er det motsatte: Bruk av private utvikler kvalitet og sikrer kapasitet innen velferdstjenester. Ved at private tilbydere er med unngår vi at det utvikler seg nisjetilbud som bare de rike har råd til.

Selskapet som nevnes i reportasjen, Norlandia Care Group, driver barnehager, pasienthotell og eldreomsorg. Man kan få inntrykk av at vårt selskap utbetalte et utbytte på 102 millioner kroner til sine eiere. Det korrekte er at det ble tatt ut tilsammen fem millioner kroner i 2016 i rent utbytte (tilsvarende i 2015) fra eierselskapet Hospitality Invest AS, hvorav ca. 2,25 millioner kroner til hver av hovedaksjonærene, Roger Adolfsen og Kristian Adolfsen, basert på deres eierskap. Dette beløpet er med andre ord den summen som til sist faktisk tilfaller eierne. Summen er for øvrig mindre enn hva de deretter må betale i formuesskatt.

De 102 millioner kronene det refereres til, er såkalte konserninterne utbytter - altså intern disponering av kapital. Dette er naturlige disponeringer i selskap underlagt samme morselskap, når det trengs penger til drift, vedlikehold, nye investeringer eller for å dekke øvrige utgifter. For øvrig ikke veldig forskjellig fra hvordan man styrer milliardkapital i kommune og stat.

Norlandia har en sunn forretningsdrift og skaper mange arbeidsplasser – i dag har vi vel 8000 medarbeidere. Som alle andre seriøse virksomheter betaler vi skatt, og vi forholder oss til de lover og regler som til enhver tid gjelder innenfor alt fra ansettelser, lønn og pensjon til regnskapsføring. Vårt morselskap er norsk og verdier skapt internasjonalt ender til syvende og sist i Norge.

Den norske modellen med en hovedvekt på offentlige aktører, men med innslag av private aktører, fungerer i det store bildet veldig godt. Norge ville aldri oppnådd full barnehagedekning uten et betydelig innslag av private aktører. De private driver fullt ut lovlige virksomheter og tar meget godt vare på både barna og de ansatte. Over halvparten av landets barnehager er private. Å antyde at selskapene bak disse virksomhetene er kriminelle oppleves ganske drøyt av de tusenvis som har sine arbeidsplasser der.

Kolberg bekymrer seg for at man sløser med skattebetalernes penger ved at offentlige kroner går til privat profitt. I lys av dette er det underlig at Kolberg hopper bukk over den kanskje aller viktigste debatten: Er det nødvendigvis slik at det offentlige i alle tilfeller vil klare å levere bedre og rimeligere tjenester innenfor for eksempel barnehage og sykehjem? Jeg tør minne om at det ikke mangler eksempler på svak organisering, lite fornøyde brukere og meget høye utgifter innen offentlig velferd. Det bekymrer mange skattebetalere. Realiteten er at private velferdsløsninger sparer skattekroner. Hvis vi ser på de store selskapene, eksempelvis Norlandia, vil man se at resultater også der brukes til videre kvalitetsløft, investeringer og verdiskaping.

Kolberg bør ta seg tid til å tenke over at private aktører innenfor helse og omsorg påtar seg et betydelig ansvar for mottakerne av tjenestene, de ansatte og ulike investeringer knyttet til driften. Hvis det ikke skal være mulig å drive etter normale forretningsmessige prinsipper, vil bare de aktørene som tar snarveier bli igjen. Da vil helt sikkert Økokrim få nok å gjøre.