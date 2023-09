Hvem har gjort en dårlig jobb, pressen eller Forsvaret?

Overgrep og trakassering skjer, også i Forsvaret, og det skal vi ta på det dypeste alvor. Det er denne intense trangen til å nagle syndebukken med en gang som blir så fatal, skriver Anki Gerhardsen. Her er forsvarssjef Eirik Kristoffersen på besøk i Sessvollmoen leir i 2022. Vis mer

Det er bra og viktig at journalistene engasjerer seg når vernepliktige melder om grov trakassering og straffbare forhold. Men det fritar ikke pressen for undersøkelsesplikten.

Publisert: 12.09.2023 19:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Heng dem, ikke vent til konklusjonen kommer!

Heng dem ikke, vent til konklusjonen kommer!

Denne innledningen er en lett omskrivning av en tragikomisk leksjon i kommabruk. Og kanskje kan den fungere som en tankevekker også for pressen. Fordi det handler om den risikoen som følger svak metode, blodtåke og raske slutninger.

«Jeg reiser meg i respekt for Silje Falmår», skrev kommentator Maja Sojtaric i Nordlys i februar i år. Det er fint at Nordlys viser støtte til mennesker som våger å fortelle om svært vonde opplevelser, men Sojtaric gikk mye lenger enn som så. I likhet med store deler av norsk presse slo hun fast at Forsvaret ikke hadde fulgt opp en vernepliktig soldats varsler om mobbing og seksuell trakassering.

Tvert imot. Forsvaret tok ikke vare på Silje Falmår, de stilte ikke opp, de hadde ikke kompetanse, skrev Sojtaric, og mange med henne. I Aftenposten sto det på lederplass: «Det finnes flere kanaler å varsle i hvis noen blir utsatt for seksuell trakassering i Forsvaret. (….) Men det hjelper ikke hvis varslene ikke blir fulgt opp og behandlet i tide.»

Dommere uten rettssal

Men aller fremst i rekken over dommere uten rettssal sto NRK. Det er vanskelig å telle artiklene, radioinnslagene og TV-debattene som alle etterlater samme inntrykk: Forsvaret er en arrogant organisasjon som lar psykisk skadeskutte mennesker forblø i smerte og ensomhet. De bryr seg ikke om folk som desperat prøver å varsle.

Denne knusende dommen fra Presse-Norge er basert på Falmårs egen beretning, støtte fra anonyme vitner og en forsvarssjef som febrilsk balanserer mellom omsorg for en ung menig, og ansatte som ikke skal dolkes i ryggen før saken er gransket ferdig. Etterspillet vil avgjøre om forsvarssjefen greide denne balansegangen eller ikke.

Lite kritikkverdig funnet

For nå er faktisk saken gransket ferdig. Det skjedde allerede i april, men først i forrige uke ble konklusjonen i Hærens rapport åpnet for innsyn. Granskningsgruppen har gått gjennom den fulle håndteringen av Falmårs sak. Den har hatt i oppdrag å lete etter feil, mangler og kritikkverdige forhold hva oppfølging av varslene hennes angår.

Rapporten som er på mer enn 80 sider, trekker en helt annen konklusjon enn det pressen har gjort. Her står det: «Undersøkelsen viser at varsler har fått omfattende oppfølging av sine overordnede i bataljonen under hele tjenesten.» Og videre: «Hennes overordnede har løpende fulgt opp de varslene som varsler har fremsatt og iverksatt tiltak».

«I det vesentligste kan det ikke konkluderes med brudd på lov, Forsvarets skriftlige etiske retningslinjer eller allmennetiske normer i den generelle oppfølgingen av varslene eller varsler.» Det står også at varsler har fått riktig bistand og oppfølging knyttet til politianmeldelse av straffbare forhold.

Fritar ikke pressen

To avvik er imidlertid funnet, primært brudd på Arbeidsmiljøloven. Falmår ble plassert på rom med en mannlig medsoldat i etterkant av varslene, og granskningsgruppen mener at det ble feil når hun var i en så vanskelig situasjon. I tillegg mener de at Forsvaret ikke fulgte opp sin omsorgsplikt tilstrekkelig da Falmår varslet om voldtekt, selv om politiet ble involvert.

Det er bra og viktig at journalistene engasjerer seg når vernepliktige melder om grov trakassering og straffbare forhold. Og ingen skal klandre Falmår for å gi sin ærlige vurdering av oppfølgingen hun fikk. Men det fritar ikke pressen for undersøkelsesplikten.

For på den andre siden av alle artiklene om systemsvikt står systemets enkeltmennesker med en helt annen historie. Rekk opp hånden alle journalister som har gjort grundige forsøk på å fange opp den!

Jakten på syndebukken

Overgrep og trakassering skjer, også i Forsvaret, og det skal vi ta på det dypeste alvor. Det er denne intense trangen til å nagle syndebukken med en gang, som om og om igjen blir så fatal. Den samme farlige refleksen slo inn i den såkalte badesaken i 2015.

Da ble én offiser alene trukket til skafottet. Mannen ble etter hvert fullstendig renvasket, men det er ikke pressens fortjeneste. Tvert imot. Sannheten fikk nesten ingen oppmerksomhet i mediene.

Og da tvinger spørsmålet seg frem: Hvordan skal Nordlys, Aftenposten, Trønder-Avisa og i særdeleshet NRK, følge opp granskningsgruppens konklusjon? Hvordan skal publikum få vite at den omfattende mistilliten pressen har skapt i samfunnet, kanskje ikke var helt berettiget?

Medierevisjonen er en spalte for mediekritikk. Spaltister er Kjersti Thorbjørnsrud, Jan Arild Snoen og Anki Gerhardsen.