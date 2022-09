Jegeren er den sanne naturverner

Torgal Sætre Trysil

8 minutter siden

Jakt er høsting, folkehelse, kultur og naturvern. Jakt gir rekreasjon, men det finnes gudskjelov ingen jegere som bedriver rekreasjonsjakt, skriver debattanten. Bildet viser en jeger på elgjakt i Malm i Trøndelag.

Det er ikke blodtørst som trekker jegere til skogs og til fjells.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hele 12 prosent av Norges befolkning over 14 år er jegere. Jegerstanden er økende. Jegeren representerer i dag «nesten» hele befolkningen. Jeg skriver «nesten» i anførselstegn fordi en tysk undersøkelse viser at jegerne er mer intelligente, mindre depressive, mer tilfredse, mer samvittighetsfulle og flinkere til å kontrollere temperamentet sitt enn resten av befolkningen.

En masteroppgave fra 2013 finner at «Elgjakten er å betegne som betydningsfull i folkehelsesammenheng». Med andre ord er både den psykiske og fysiske helsegevinsten ved jakt verdt å vektlegge.

Nordmenn har stor tiltro til norske jegere

Dette danner et godt fundament for å bli en sann naturverner. Natur- og miljøbarometer (2020) bekrefter dette ved den tillit det norske folk gir jegeren. 88 prosent har stor eller god tiltro til at jakt i Norge utøves på en human og forsvarlig måte. Det er ikke blodtørst som trekker mennesker med disse egenskapene til skogs og til fjells.

Jegeren er den siste som ønsker lavere viltbestander. Jegeren er garantisten for at den siste rypa aldri blir skutt. Dette burde det være unødvendig å skrive. Det burde være ganske åpenbart, men det finnes fremdeles dem som ikke ser den.

Jegeren er garantisten for at den siste rypa aldri blir skutt

Det er heller ikke jakt som utgjør trusselen for våre jaktbare viltbestander (dersom den finnes). Snarere tvert imot.

Grunneiere og jegere er blitt de utførende forvalterne av moderne viltpleie. Det har antagelig aldri vært så mye vilt og et så stort mangfold i våre jaktmarker.

Rødreven har økt sin populasjon

Jeg vil gjerne komme med en anekdote fra jaktåret 2018. Det var enorme bestander av rype i store deler av Sørøst-Norge. Det var jubelår for skogsfugl fra Varaldskogen til Lierne. Haren på Østlandet fikk pestutbrudd (tularemi) på grunn av for stor bestand. I tillegg var det mange gjess. Jordbrukerne var fortvilte over tapet de påførte avlingene.

Hjorteviltbestandene er nå mange ganger høyere enn de var for kun noen få tiår siden.

I tillegg har vi de siste 30 årene hatt en tilnærmet kontinuerlig vekst av rovdyr og fugler. Rødrev, ulv, jerv, bjørn, kongeørn, havørn, lappugle og tårnfalk har vært blant vinnerne. Faktisk så har rødreven økt sin populasjon (den ble anslått til å være 200.000 individer av Norsk institutt for naturforskning) så kraftig at den trolig er høyere enn sin naturlige bærekraftsgrense. Dette skyldes i all hovedsak menneskelig aktivitet.

Våre hytter, snøscooterleder, veier og annen nedbygging av natur utgjør en reell trussel for naturtap gjennom at disse tiltakene favoriserer rødreven.

Til jegervenner: Gled dere over høsten!

Predasjon Predasjon Predasjon er når en organisme (en predator) spiser hele eller deler av en annen organisme (et byttedyr) som er i live inntil predatoren går til angrep.fra rødreven på bakkehekkende fugler og dens fortrengning av blant annet fjellrev burde fått mye større oppmerksomhet i naturtapsdebatten enn jakt. For mange er det sikkert overraskende at småviltet svinger i antall, helt uavhengig av jakt. 12 millioner ryper kan se lyset rundt Sankthans.

Jegerne slukker dette for i underkant av 1,5 prosent noen få uker i september. Når våren kommer, har ca. 80 prosent blitt mat til rovviltet. Og slik fortsetter rypas historie.

Jakten og bruken av våre fornybare ressurser er spesielt viktige i disse tider

Så til alle naturbrukere, naturvernere og jegervenner. Gled dere over høsten og innhøstingen av mer enn 25 millioner viltmiddager. Rent økologisk «grønt» kjøtt uten klimaavtrykk er så helsebringende at det ikke går under betegnelsen «rødt». I tillegg bidrar dere til sunne viltstammer, og for mange utgjør måltider av vilt en betydelig kostnadsbesparelse for husholdningen.

Jakt er høsting, folkehelse, kultur og naturvern. Jakt gir rekreasjon, men det finnes gudskjelov ingen jegere som bedriver rekreasjonsjakt. I tillegg er jakten og bruken av våre fornybare ressurser spesielt viktige i disse tider.