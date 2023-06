Prigozjins mystiske mytteri og Putins panikk

Vi har neppe hørt det siste fra Prigozjin (bildet), skriver Matthew Blackburn.

Det er for tidlig å bruke Prigozjin-hendelsen til å hevde at Russland er nær kollaps eller ute av stand til å fortsette krigen.

29.06.2023 20:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Da nyhetene om Jevgenij Prigozjins mytteri mot det russiske forsvarsdepartementet først dukket opp, ble publikum over hele Vesten begeistret. Kan Vladimir Putin bli kastet?

Nyhetene handlet om at Putin kjempet for å beholde makten, og at Russland kollapset. Men nå som støvet har lagt seg, er mye som før. Prigozjin har reist til Belarus. Fronten fremstår stabil, det samme gjør de militære kommandolinjene.

Det ble ingen militær unntakstilstand eller åpen konflikt i Moskvas gater. Kreml kan puste lettet ut.

PR-blemme

Men selv om alvorlig blodsutgytelse og ødeleggelser er unngått, er hendelsen en kjempeblemme for Russlands PR-apparat og en motivasjonsboost til Ukraina og Vesten.

Putin har ringt statsledere, holdt to uplanlagte taler til folket og forsikret om at ting er tilbake til normalen. Men til tross for Putins forsøk på skadebegrensning har mytteriet i manges øyne fått ham til å se svak ut.

For vanlige russere har det vært sjokkerende å våkne til bilder som slett ikke stemmer overens med statens tale om stabilitet og normalitet. Som om ikke dét var nok, har presidenten deres enten ikke vært i stand til eller ønsket å straffe en løpsk leiesoldatleder som har trosset staten, skutt ned russiske helikoptre og æreskjelt militærets organisering og lederskap.

Prigozjins mytteri viser at Putins splitt-og-hersk-maktbalanse mellom de russiske elitene har begrensninger. Presidenten hadde nok foretrukket å gjøre avtalen med Prigozjin selv heller enn å lene seg på Belarus og president Lukasjenko.

I stedet gir håndteringen – herunder en start-stopp-start-straffeforfølgelse av Prigozjin – inntrykk av en vinglete russisk påtalemyndighet. Dette ble også påpekt av TV-selskapet RTs sjefredaktør Margarita Simonjan, en av Russlands ledende propagandister.

Fra spydspiss ...

På den annen side er Prigozjins retrett gode nyheter for russiske myndigheter, da han hittil i år har gått fra å være en ressurs til å bli en belastning.

I det første året av Putins «spesielle militæroperasjon», hvor erfaring og effektivitet var mangelvare, var Prigozjins Wagner-soldater avgjørende for å sikre territorielle fremskritt i Luhansk i mai-juli 2022.

Også etter den russiske mobiliseringen og utvidelsen av de ordinære styrkene var Prigozjins leiesoldater spydspissen i det langvarige slaget om Bakhmut, som endte med russisk seier i forrige måned.

... til problem

Nå, derimot, har den ordinære russiske hæren vokst seg større, blitt herdet av kamp og vist seg i stand til å motstå ukrainske offensiver og operasjoner. Da kan Kreml godt klare seg uten hjelp fra Wagners leiesoldater. Og Prigozjins løsmunnethet og stadig mer grandiose selvbilde blir i større grad et problem som må løses.

Nå i sommer ser det ut til at Putin har tatt parti med forsvarsminister Sjojgu og general Gerasimov om løsningen: Wagner-soldater må signere kontrakter for å bli tatt opp i det russiske forsvaret i juli. Dermed ville Prigozjins maktbase bli tatt fra ham.

Dette forklarer også Prigozjins «rettferdighetsmarsj», som ser ut til å ha vært et maktspill for å sørge for egen sikkerhet og Wagners fortsatte eksistens.

Uten politisk base

Interessant og villedende nok rettferdiggjorde Prigozjin handlingene sine som en «sann patriot» som ønsket å «redde Russland». Han angrep ikke Putin og benektet at han var en landsforræder.

Da Putin likevel fordømte handlingene som et forrædersk dolkestøt, sto ingen fremtredende politiske figurer eller grupper frem for å støtte Prigozjin. Leiesoldatlederen handlet uten noen klar politisk base. Mytteriet hans var en døgnflue som manglet kjennetegnene på et ekte kupp.

Mytteriet hans var en døgnflue som manglet kjennetegnene på et ekte kupp

Derfor bør ikke mytteriet sees som den første profilerte avhoppingen i Putins krets, og dermed som en forløper til regimekollaps. Prigozjins «rettferdighetsmarsj» er mer sannsynlig en enkeltstående hendelse. Det er tross alt ingen andre fremtredende russere som har en egen privat hær de kan bruke som forhandlingskort.

Dermed er det også for tidlig å bruke Prigozjin-hendelsen til å hevde at Russland er nær kollaps eller ute av stand til å fortsette krigen. Fjerningen av den ulydige Prigozjin kommer nok heller til å bidra til den allerede påbegynte rasjonaliseringen, profesjonaliseringen og omstruktureringen av det russiske militæret, som planlegges å utvides til 650.000 soldater innen neste år.

Telegrams tid

Prigozjins mytteri var også en teatralsk forestilling på sosiale medier. Meldingstjenesten Telegram gjorde det mulig å nå et globalt publikum. Før sosiale medier fantes, kunne ingen mytterister engang drømme om en slik publisitet.

Før sosiale medier fantes, kunne ingen mytterister engang drømme om en slik publisitet

Prigozjin gikk plutselig fra å trolle Sjojgu og den russiske militære ledelsen til å trolle hele den russiske staten. Hvis verden ikke visste hvem Prigozjin var før, så gjør de det nå.

Straks Prigozjin ankom sin trygge havn i Belarus, begynte han å slenge med leppa og skryte av hvordan «protesten» hans hadde reddet Wagner fra avvikling og avslørt Russlands militære og sikkerhetsmessige mangler.

Vi har neppe hørt det siste fra Prigozjin. Putin på sin side er glad for at denne uforutsigbare mytteristen er ute av Russland og under den rutinerte diktatoren Aleksandr Lukasjenkos faderlige oppsyn.