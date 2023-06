Kan ikke Lånekassen regne?

Tap er tap, og inntekten kommer ikke på magisk vis tilbake, skriver student Jakob Bru.

Inntekt som ikke eksisterer, blir hos Lånekassen regnet som inntekt. Det er en absurd og uforståelig praksis.

19.06.2023 21:00

Utdanning er nødvendig for å opprettholde demokratiet og sikre samfunnets utvikling. Det er ikke uten grunn at FN har erklært utdanning som en menneskerett. Utdanning for alle norske innbyggere, uavhengig av økonomisk bakgrunn, ville ikke vært mulig uten Lånekassens stipend og lån.

Lånekassen opererer med en inntektsgrense på 205.579 kroner og deler ut opptil 137.907 kroner i studielån for høyere utdanning for 2023. En norsk student kan dermed få maksimalt 28.623 kroner utbetalt pr. måned i både brutto lønn og studielån, uten reduksjon i stipend. Det er milevis fra fattigdomsgrensen. Likevel blir inntektsgrensen møtt med kritikk i studentdebatter. Det tyder på en misforståelse av Lånekassens funksjon.

Stipend og lån skal redusere behovet for en fulltidsjobb. Dette gjør studiearbeidet effektivt. Fest, reise og sparing blir ikke nevnt. Inntektsgrensen sørger for at fellesskapets midler blir omprioritert der behovet er størst. Statlig studiestipend skal tilfalle de studentene som trenger det mest.

Mangel på kunnskap?

Dessverre mangler Lånekassen i noen tilfeller evnen til å regne på hva som er inntekt. Kapitalinntekter blir oppført i sin helhet uten hensyn til realisert tap. Det åpner muligheten for delvis eller fullt bortfall av stipend på tross av at den reelle netto inntekten ikke har overgått inntektsgrensen. Med andre ord: Inntekt som ikke eksisterer, blir hos Lånekassen regnet som inntekt.

Eksempel: En student gjør en investering og realiserer en gevinst på 20.000 kroner på en aksjefondskonto. Neste investering i inneværende år går dårlig, og det realiseres et tap på 40.000 kroner. Netto gevinst er altså minus 20.000 kroner, men Lånekassen bokfører likevel en inntekt på 20.000 kroner. Dette er en absurd og uforståelig praksis.

Inntektsgrensen gjelder likevel ikke for alle kapitalinntekter. Realiseringer gjort via en aksjesparekonto er unntatt inntektsgrensen i Lånekassen dersom midlene ikke tas ut fra kontoen etter salg. I praksis betyr dette at kapitalinntekter fra en aksjesparekonto (ASK, børsnoterte selskaper med hjemmehørende land i EØS) ikke reduserer stipendet så lenge formuesgrensen ikke overgås.

Staten gir dermed gulrot til studenter med kapitalinntekt fra investeringer i EØS-land – og pisk til studenter med realisert tap fra investeringer utenfor EØS. Er dette bestillingsverk fra EU-direktivet eller rett og slett mangel på kunnskap?

Tap er tap

Effektiv velferd betinger riktig omprioritering av ressurser, og høye kapitalinntekter skal derfor redusere tildelt stipend. I skrivende stund er ikke dette tilfellet fordi tap ikke blir medregnet på inntektsgrensen, og kapitalinntekt via ASK er utelatt.

Tap er tap, og inntekten kommer ikke på magisk vis tilbake.

Tidlig i grunnskolen lærte vi at 2–4 = -2, ikke 2. Skatteetaten vet dette utmerket godt. Vi foreslår at Lånekassen tar læring.