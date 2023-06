Kjære Kjerkol: Hva har du gjort det siste året?

I fjor ga du oss løfter om bedring, helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). I år vil vi være enda tydeligere i vårt krav, skriver Kreftforeningens Ingrid Stenstadvold Ross på vegne av 45 pasient- og pårørendeorganisasjoner.

Du lovet å ta tak. Siden da er ventetiden på nye medisiner blitt enda lengre!

19.06.2023 12:46

For ett år siden ga vi deg 102.000 underskrifter med krav om raskere tilgang til nye medisiner. Du tok imot med takk og løfte om bedring. Siden da er ventetiden blitt enda lengre!

Vi lever i en tid hvor forskere stadig finner nye legemidler og behandlingsmetoder som kan bedre, forlenge og redde pasienters liv. Når behandlingene er grundig testet og godkjent i Europa, har de såkalt markedsføringstillatelse i Norge. Da havner de til vurdering i Beslutningsforum, som avgjør om den nye behandlingen skal gjøres tilgjengelig for alle pasienter i Norge som kan ha nytte av den.

Problemet er at dette tar for lang tid. Norske pasienter lider og dør mens de venter på at ny behandling skal bli tatt i bruk. Derfor tok Kreftforeningen initiativ til et pasientopprop fra 46 pasient- og pårørendeorganisasjoner for ett år siden. 102.000 nordmenn signerte.

Og du, helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), lovet å ta tak. Siden den gang har vi sett hva det betyr å få tilgang på ny behandling, som da pasienter med cystisk fibrose fikk medisinen Kaftrio og kunne vende tilbake til jobb og familieliv. Nå må vi rope opp igjen: Nye tall viser at ventetidene fortsetter å øke.

Situasjonen er ulidelig

Nå tar det i snitt ett år og to måneder fra nye behandlingsmetoder er godkjent til norske pasienter får tilgang på dem – en økning på én måned fra samme tid i fjor. For nye kreftbehandlinger har ventetiden økt mye mer og er i snitt halvannet år. Pasienter med sjeldne sykdommer må i snitt vente ett år og åtte måneder på medisin.

Situasjonen er ulidelig for pasientene og deres pårørende.

La oss ta medisinen Trodelvy som et ferskt eksempel. Den har vist stor effekt for en svært aggressiv variant av brystkreft. Da den ENDELIG ble besluttet innført i møte i Beslutningsforum mandag, hadde ventetiden vart i halvannet år for en pasientgruppe som har en forventet levetid uten behandling på sju måneder! Den lå til vurdering hos Statens legemiddelverk i nesten ett år. De første fem månedene sto den i kø uten saksbehandler.

Legemiddelverket slår selv alarm i sin årsrapport: De har mistet så mange ansatte at de ikke klarer å holde tritt med saksmengden, og varsler om store kapasitetsutfordringer.

Tydeligere i vårt krav

Vi vil gi deg rett i én ting, Kjerkol: Myndighetene står ikke alene med ansvaret. Ifølge Beslutningsforum står industrien i snitt for over halvparten av ventetiden.

Leif Rune Skymoen, fersk leder i Legemiddelindustriforeningen, må få sine medlemsbedrifter til å forstå at Norge er et lite land, men med et svært forutsigbart marked.

I motsetning til i mange andre land gir vårt offentlige helsevesen alle pasienter som trenger det, tilgang på nye behandlinger så snart Beslutningsforum gir klarsignal. Vi håper dere vil samarbeide godt. Det står om liv og død.

Så kjære helseminister Ingvild Kjerkol: I fjor ga du oss løfter om bedring. I år vil vi være enda tydeligere i vårt krav:

Ta varselet fra Statens legemiddelverks årsrapport på alvor! Store kapasitetsutfordringer knyttet til vurderingene av legemidler fører til at pasienter lider og dør. Gi dem ressursene de trenger, og forlang en kraftig reduksjon i saksbehandlingstid eller legg oppgavene over på andre instanser.

Noe annet vil være hjerterått.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen

Olav Ljøsne, styreleder, Blodkreftforeningen

Rolf J. Ledal, generalsekretær, Hjernesvulstforeningen

Ellen Damhaug Scheel, daglig leder, Norsk forening for cystisk fibrose

Asgeir Fagerli Langberg, styreleder, Ung Kreft

Rune Borgan Isaksen, daglig leder, Norsk Sarkoidoseforening

Anita Eik Roald, daglig leder, Blærekreftforeningen

Ellen Harris Utne, styreleder, Brystkreftforeningen

Britt Inger Solheim, nestleder, Foreningen for kroniske smertepasienter (FKS), Avd Oslo og Akershus

Trine Dahl-Johansen, styremedlem, HAE Scandinavia

Trine Nicolaysen, generalsekretær, Barnekreftforeningen

Charlotte Borge-Andersen, daglig leder, PancreasKreft Nettverk Norge

Cathrine Nordstrand, styremedlem, ALS foreningen Alltid Litt Sterkere

Bettina Lindgren, styreleder, Løvemammaene

Kari Grønås, styreleder, Lungekreftforeningen

Lillann Wermskog, leder, Spafo Norge

Roy Aleksander Farstad, daglig leder, NORILCO

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær, FFO

Daniel Ask, styreleder, Prostatakreftforeningen

Inger Marie Farbrot, daglig leder, Kreftomsorg Rogaland

Siri Berg, styreleder, Gynkreftforeningen

Barbara Gonzalez-Vaughn, daglig leder, Sarkomer

Anita Sofie Hauknes, nestleder, Bekhterev Norge

Linn Mari Fosbæk, fungerende daglig leder, Melanomforeningen

Mari Øvergaard, generalsekretær, Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og Psoriasis- og eksemforbundet UNG

Geir Viksund, leder, Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Olav Osland, generalsekretær, ME-foreningen

Knut H. Peterson, generalsekretær, Norsk cøliakiforening

Cecilie Roksvåg, generalsekretær, Diabetesforbundet

Bjørn Fjærli, styreleder, Munn- og halskreftforeningen

Ingvild Østli, generalsekretær, Unge funksjonshemmede

Tanja Helene Thorsen, leder, ME-foreldrene

Frode Jahren, generalsekretær, LHL

Mari-Mette Graff, leder, Landsforeningen for overvektige

Anne-Karin Kolstad, generalsekretær, Hiv Norge

Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær, Norges astma- og allergiforbund

Marit Lundberg, daglig leder, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)

Bo Gleditsch, generalsekretær, Norsk Revmatikerforbund

Elin Madsen, daglig leder, Norsk lymfødem- og lipødemforbund

Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, MS-forbundet

Mette Kaaby, generalsekretær, Stoffskifteforbundet

Kari Sandberg, styreleder, Lymfekreftforeningen

Mari Sandvold, daglig leder, CarciNor – Nevroendokrin (NET) kreft

Susanne Løyland, leder, Epilepsiforbundet Dravet syndrom