Lettvint om fødselsomsorg

02.02.2023 23:00

Redaktør Trine Eilertsen sier i Aftenpodden at den politiske støtten til ABC-klinikken er «foraktelig». Hun antyder at vi har kastet oss på en populistisk kampanje anført av verbalt sterke kvinner, uten å ha satt oss inn i saken. Dette gjentas på lederplass. Jeg må spørre om det ikke er Aftenposten som hopper på en lettvint løsning.

Stortinget har bestemt at vi skal ha en differensiert fødselsomsorg. Det er ikke «luksus», som mange hevder, men godt begrunnet prioritering.

Forskning viser at lavrisikoenheter er det beste for friske kvinner med forventet normal fødsel. Slik unngår vi unødvendige inngrep, og medisinske ressurser kan styres mot dem som trenger det.

Naturlige fødsler er billige. Men sykehuset får, via innsatsstyrt finansiering, mer penger fra staten for kompliserte fødsler. Kvalitetsmål som færre keisersnitt og rifter gir dårligere «inntjening». «Inntjening» for sykehuset, men utgifter for staten.

Jordmorkrisen løses ikke ved at ABC-jordmødre spres utover andre avdelinger. Flere har sagt opp, så sykehuset er nå dårligere stilt enn før. Kjernen i jordmorkrisen er at arbeidsforholdene ved de store fødeavdelingene er så krevende at jordmødre ikke orker å jobbe der. Det er det sykehuset må løse, ikke ved å legge ned ABC, men ved å lære av ABC.

Det har aldri vært intensjonen med foretaksmodellen at sykehusene skal styres på tvers av politiske mål og føringer. Jeg forventer derfor at opposisjonen vil samle seg om å berge ABC, slik Venstre har foreslått på Stortinget.

Marit Kristine Vea, nestleder og miljøpolitisk talsperson, Oslo Venstres bystyregruppe.

Fraksjonsleder for Venstre i miljø- og samferdselsutvalget.