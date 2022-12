Jeg er overlykkelig over at temaet adopsjon endelig blir belyst

Maiken Helene Bergsmo Oslo

7 minutter siden

Jeg kan nå akseptere og erkjenne overfor meg selv at jeg levde mine første to år som kineser. Og at det er noe som er lov å utforske, uten at det vil true min norskhet, skriver Maiken Helene Bergsmo (bildet).

Det er viktig å huske at masse forsvinner og går tapt for et barn når det ufrivillig blir flyttet fra andre siden av jorden til noe helt fremmed.

Nylig handlet lederartikkelen i Aftenposten om adopsjon. Da jeg så den, hoppet jeg i taket av glede.

I det siste har det vært flere artikler i mediene om temaet. Jeg er overlykkelig over at det endelig blir belyst og anerkjent.

For snart tre år siden skrev jeg i Si; D om det samme temaet som nå. Jeg skrev blant annet at jeg ikke føler noen sterk tilknytning til Kina, og at den eneste tilknytningen jeg har til landet, er at jeg er født der.

Mye refleksjon er blitt gjort siden den gang. Det jeg skrev da, stemmer ikke lenger. Jeg føler ikke en sterk tilknytning til fødelandet mitt nå heller, men jeg er mer åpen for at Kina er noe mer enn kun et land i det fjerne hvor jeg ble født. Ting er ikke like svart-hvitt i dag.

Levde i fornektelse

På den tiden var jeg så flau over å være adoptert fra Kina at jeg fornektet det helt. Det var vanskelig å forholde seg til at jeg ikke hadde tilbrakt hele livet mitt hos mamma Runa og pappa Trym her i Norge.

Strategien ble å skyve det under teppet. Derfor fortalte jeg meg selv om og om igjen at Kina var uinteressant og på ingen måte en del av meg. Jeg var jo norsk og kun det.

Men helt siden jeg kan huske, har jeg hatt en dragning (innerst inne) mot det som en gang var min kultur.

Når jeg selv viste en likegyldighet overfor min adopsjon, ble det færre spørsmål. Dette var den beste løsningen gjennom en tid hvor jeg hadde et uavklart forhold til opphavet mitt.

En historie som gjør inntrykk

Mamma fortalte meg nylig en historie som fikk tårene til å trille: En dame snakker kinesisk til meg, og jeg lyser opp på en helt annen måte enn når jeg hører norsk. Dette var etter et drøyt halvår i Norge. Jeg kom hit da jeg var to år gammel.

Jeg forsto hva hun sa, selv om jeg ikke hadde hørt kinesisk på over et halvt år. Men så forsvant det med årene, og jeg må bruke mye tid for å klare å forstå det igjen.

Ikke bare solskinn

Det som er viktig å huske, er at masse forsvinner og går tapt for et barn når det ufrivillig blir flyttet fra andre siden av jorden til noe helt fremmed. Jeg er heldig som har den familien jeg har, samtidig som jeg mistet mye i bytte mot det livet jeg lever nå.

Jeg føler meg som meg – Maiken. Det kommer jeg alltid til å gjøre, men jeg kan nå akseptere og erkjenne overfor meg selv at jeg levde mine første to år som kineser. Og at det er noe som er lov å utforske, uten at det vil true min norskhet.