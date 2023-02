Natur videregående skole er reddet

26.02.2023 23:00

Kort sagt 27. februar.

Utdanningsbyråd Sunniva H. Eidsvolls innlegg i Aftenposten 23. februar er oppsiktsvekkende av flere grunner. For det første unnlater hun å opplyse Aftenpostens lesere om at hennes syn er i mindretall: I motsetning til det hun skriver, er det nå flertall for fortsatt kommunal støtte til Natur videregående skole, også for de elever som vil søke skolens naturbruksprogram for skoleåret 2023/2024.

Et forslag om dette ble nedstemt i bystyrets utdanningskomité 15. februar av Ap, SV og MDG. Men Rødt, som ikke er representert der, har gjort det klart (bl.a. i Dagsavisen 21. februar) at partiet vil stemme for den borgerlige opposisjonens forslag i bystyremøtet 1. mars og slik sørge for et flertall mot byrådet.

Ideell stiftelse

For det andre har byråden forsømt sin opplysningsplikt overfor bystyret ved ikke å informere om Utdanningsetatens plan om å kutte den kommunale støtten til Natur vgs. Byens utdanningspolitikere ble først kjent med denne prinsipielle utdanningspolitiske vendingen da de for noen uker siden begjærte innsyn i Utdanningsetatens korrespondanse med byråden.

For det tredje unnlater SVs utdanningsbyråd å nevne at Natur vgs. eies av en ideell, non-profit-stiftelse. Hun har til gjengjeld omtalt støtten fra Rødt, som er for ideelle aktører ikke bare som prinsipp, som «totalt prinsippløst» (Dagsavisen, 21. februar).

SV har på nasjonalt plan flagget høyt, nå sist i diskusjonen om «avkommersialiseringsutvalget», at partiet er prinsipiell tilhenger av ideelle, ikke-kommersielle aktører på velferdsfeltet, inkludert skoler. Er dette et prinsipp som ikke gjelder i den politiske hverdag for hele SV, eller er det slik bare Oslo SV?

Sogn vgs. og Natur

Eidsvoll viser til Sogn vgs. som hadde dyre- og landbruksfag til skolen ble avviklet i 2013. Jeg vet ikke hvor godt utdanningsbyråden kjenner sin egen bys skolehistorie. Det var et vel etablert syn ved Sogn at de flinke, interesserte elevene innen naturbruk søkte seg til Natur.

Det var altså ikke bare mangel på ideologisk foretrukne offentlige tilbud som gjorde at kommunen i 2013 inngikk en langsiktig samarbeidsavtale nettopp med Natur.

Rune Slagstad

Professor emeritus dr.philos. og far til elev ved Natur vgs.