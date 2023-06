Fjern Russland fra FNs sikkerhetsråd

Ukraina kan og bør arve Russlands rettigheter i Sikkerhetsrådet.

01.06.2023 20:00

I den totale krigen Putin fører mot Ukraina, er en av hans våpen Russlands status som permanent medlem av FNs sikkerhetsråd. Det er nettopp retten til å legge ned veto som gir Putin muligheten til å blokkere enhver resolusjon som misliker ham, er ugunstig for ham, eller går imot hans interesser og forbrytelser.

Denne monstrøse absurditeten går tilbake til etterdønningene av andre verdenskrig og beslutningen om å sikre denne statusen, i det nylig opprettede FN, for de fem seierherrene, inkludert Sovjetunionen.

En annen hendelse

Men det er en annen hendelse, som det snakkes sjeldnere om. Det er 21. desember 1991. Sovjetunionen er i ferd med å bli offisielt oppløst. 11 av de 15 statene som oppsto som følge av denne oppløsningen, nå suverene, samles i Alma-Ata, Kasakhstan. De er der for å fordele restene av den avdøde unionen og finne ut hvem blant dem som vil få den verdifulle plassen som permanent medlem i FN.

Etter noen timers debatt kommer svaret i form av et enkelt brev adressert til FNs generalsekretær fra Boris Jeltsin, som i essensen sier: «Vi, nasjonene som er født av det tidligere sovjetiske imperiet og hermed utgjør Samveldet av uavhengige stater (SUS), har diskutert det, og jeg har æren av å informere deg om at Den russiske føderasjonen vil etterfølge Sovjetunionen, ta dens plass i FN og tilegne seg alle de rettighetene som tidligere var knyttet til den.»

ingenting i FN-pakten tillater en gruppe stater å disponere plassen til et permanent medlem

Mottageren av kunngjøringen kunne ha lagt merke til at ingenting i FN-pakten tillater en gruppe stater å disponere plassen til et permanent medlem og gjøre det til gjenstand for hvilken som helst forhandling.

Ingen debatt

FN kunne ha motsatt seg selve begrepet «etterfølgerstat» (som det beskrives i Alma-Ata-papirene), som ikke finnes i noen offisiell tekst og ikke har noen juridisk gyldighet. De kunne ha merket seg at ingen av de elleve statene som tok denne ensidige beslutningen, på det tidspunktet formelt var medlem av FN, og at Sovjetunionen selv ble oppløst offisielt noen dager senere.

Gitt den nye situasjonen burde FN i det minste ha krevd en formell debatt i generalforsamlingen. Men ingenting av dette ble gjort.

Jeltsins kunngjøring ble ratifisert uten diskusjon. Mange av medlemslandene fikk vite om denne manipulasjonen gjennom pressen. Men resultatet av denne merkelige sekvensen er at det ville være nytteløst å lete i arkivene: Russlands status som permanent medlem og retten til veto har ingen tekst som støtter det, det har ingen juridisk basis og ingen legitimitet overhodet. Den russiske føderasjonen har terrorisert verden i de siste 30 årene ved hjelp av en urettmessig oppnådd rettighet.

FN bør gjenåpne saken

Dette bringer meg til følgende idé. La FNs nåværende organisasjon gjenåpne saken. La FN revidere den opprinnelige maktovertagelsen som dannet grunnlaget for vår nåværende uorden.

Og med tanke på hvordan Den russiske føderasjonen kontinuerlig har tilsidesatt de grunnleggende prinsippene om at et permanent medlem av FNs sikkerhetsråd først og fremst skal være garantist for sikkerhet og orden, la FN uten anger oppheve en rettighet som Jeltsin og Putin røvet.

Hva ville da skje med pakten fra 1945 og arven etter Den store fedrelandskrigen?

Vel, man bør huske på at hver av de elleve i Alma-Ata hadde lik rett til arven etter den avdøde Sovjetunionen. Man bør huske at de ukrainske soldatene i 1. ukrainske front, som navnet antyder, var overrepresentert, gjorde mer enn sin del i krigen, og at de for eksempel befridde konsentrasjonsleiren Auschwitz.

Vi kan observere at hvis det er et land i den tidligere Sovjetunionens sfære som gjenoppliver verdiene til anti-nazismen, er det Volodymyr Zelenskyjs Ukraina. Og vi kan konkludere med at det er Ukraina som – i den nye etterkrigstidens verden – kan og bør arve Russlands rettigheter.

Fjern Den russiske føderasjonen fra plassen som permanent medlem. Det er bare rett og rimelig. Overfør denne plassen til Ukraina. Hukommelsen tillater det, moralen ønsker det, og en åpen debatt blant forente og suverene nasjoner kan avgjøre det.