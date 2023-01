Vi fastleger må yte helsehjelp der det trengs

08.01.2023 23:00

Kaveh Rashidi snakker ikke på vegne av alle fastleger.

Fastlege Kaveh Rashidi skriver i Aftenposten at tilbud om abort i primærhelsetjenesten er totalt urealistisk. Her snakker han ikke på vegne av alle fastleger.

Abort er en vanlig erfaring: Opptil 40 prosent av den kvinnelige befolkningen har tatt en provosert abort i løpet av livet. Selv om dette er vanlig, opplever mange skam i etterkant. SVs, Rødts og AUFs forslag om å gjøre abort mer tilgjengelig hos fastlege og helsestasjon kan bidra til at denne skammen blir mindre.

Forslaget vil gjøre nødvendig helsehjelp mer tilgjengelig. For oss som bor på bygda, er det lang reisevei til sykehus. Mange får tilbud om hjemmeabort. Da kan det være praktisk å slippe å kjøre opptil fem timer hver vei til sykehus.

Vi ønsker en helsetjeneste som er individuelt tilpasset. For noen vil det være riktig å oppsøke fastlegen, den lokale helsesykepleieren eller jordmoren som de kjenner fra før. For andre vil det føles det riktig å kontakte et sykehus direkte. Som Rashidi selv skriver, skal døren inn til sykehus være åpen når det er behov for det. En utvidelse av hvem som kan tilby medisinsk abort, vil ikke rokke ved det.

Mange kvinner forteller om at det ble gitt for lite tid og oppfølging ved gynekologisk avdeling. Fastlegen og helsestasjonen kjenner ofte kvinnen fra tidligere. Tilgjengelighet og det å snakke med noen som kjenner deg, er viktige ting vi i primærhelsetjenesten kan tilby.

Som alt annet vi driver med i medisinen, skal det være trygt. Her hviler anbefalingen på utredning fra WHO, råd fra gynekologer og forskning blant annet fra Storbritannia, Australia og USA.

Det er i dag en fastlegekrise i Norge, og som fastlege kjenner jeg selv på arbeidspresset. Hvis Rødt og SV mener alvor med dette forslaget, må de samtidig vise handlekraft for å styrke primærhelsetjenesten. Likevel mener jeg at dette ikke bør være til hinder for at vi yter helsehjelp der det trengs.

Jeg har flere forslag til hva jeg vil gjøre mindre av. Det å gjøre det lettere for kvinner som har behov for abort, er ikke et av dem.

Mari Holm,

Fastlege, PhD