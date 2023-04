Vi støtter ikke masseovervåking av alle

03.04.2023 23:30

Under overskriften «EU vil ta nettovergripere ved å overvåke oss alle» skriver Aftenposten 27. mars misvisende eller i beste fall snevert om Europakommisjonens forslag om ny forordning for å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot barn. Det står at forslaget innebærer masseovervåking av alle, og at Statsadvokatene i Oslo og Redd Barna er tilhengere av dette.

Kjernen i forslaget går blant annet ut på å pålegge tilbydere av internettbaserte tjenester å rapportere materiale som viser seksuelt misbruk av barn. FNs barnekonvensjon forplikter myndighetene til å iverksette tiltak som beskytter barn mot seksuelle overgrep.

Norske og europeiske tjenestetilbydere har i dag ikke undersøkelses- eller rapporteringsplikt for overgrepsmateriale mot barn. Europakommisjonens forslag er i tråd med det som allerede praktiseres i USA. Der er nettbaserte tjenestetilbydere lovpålagt å rapportere til organisasjonen NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) når de oppdager forhold hvor barn blir utnyttet. Norske politimyndigheter mottar informasjon fra NCMEC, og det opprettes straffesaker i Norge på bakgrunn av dette.

Oslo statsadvokatembeter og Redd Barna er tilhengere av at norske og europeiske nettbaserte tjenestetilbydere bør pålegges å rapportere seksuelt misbruk som ledd i å forebygge og å bekjempe seksuelle overgrep mot barn. Vi støtter ikke masseovervåking av alle.

Trude Antonsen, statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter

Kaja Hegg, spesialrådgiver, Redd Barna