Nei, Obos venter ikke på høyere priser

Daniel Kjørberg Siraj Konsernsjef i Obos

22 minutter siden

I år har vi startet bygging av 1000 flere boliger enn vi har solgt, skriver Obos’ konsernsjef.

Aftenpostens Andreas Slettholm skriver i en kommentar at Obos har satt seg på gjerdet og venter på høyere boligpriser. Han tar feil.

For dette handler ikke om at boligprisene er for lave til å kunne bygge, men at det ikke er kjøpere til tusenvis av nye leiligheter i Oslo og andre byer. Rentehopp, inflasjon og usikkerhet gjør at folk kanskje klokt setter seg på gjerdet en stund.

Den andre store effekten er at byggekostnadene har eksplodert. Og for at vi ikke skal basere oss på at boligprisene blir høyere, må vi sammen med hele bransjen bruke noe tid på å få ned kostnadene, slik at prosjektene kan realiseres så raskt som mulig.

Før sommeren 2022 var kostnadene allerede på full fart oppover som følge av internasjonal uro og sviktende tilgang på råvarer. Lønnsomheten er hardt presset. Og når kjøperne forsvinner, er Obos og andre utbyggere nødt til å utsette enkelte prosjekter.

Det beste for både byen, Obos og medlemmene vil være at vi kan sette i gang flere byggeprosjekter i 2023. Vi ønsker ikke høyere priser for å få dette til, men lavere kostnader og kunder som vil satse på boligkjøp. Det håper vi å se snart.

Når dette er over, kan jeg love at vi står klare til å bygge enda flere boliger enn de 8300 vi har under bygging.

Mange ser til Obos og vår historie med den storstilte utbygging i Oslo i etterkrigstiden. Det samme gjør Slettholm og spør retorisk om ikke Obos kan bygge med tap.

I dag konkurrerer Obos og alle andre utbyggere på like vilkår. Da kan vi ikke selge med tap

Det har lite for seg å sammenligne dagens boligmarked med utbyggingen den gang. Da var det samarbeid mellom kommune, stat og utbyggere som sørget for hurtig bygging – i et regulert marked. I dag konkurrerer Obos og alle andre utbyggere på like vilkår. Da kan vi ikke selge med tap, men skal likevel ta betydelig ansvar og risiko for å bidra til at flere kommer inn på boligmarkedet.

Og det gjør vi: Obos har i dag boliger i produksjon til en salgsverdi på 40 milliarder kroner. Slik bruker vi våre økonomiske muskler til å ta risiko og garantere for mange prosjekter for folk flest. I år har vi startet bygging av 1000 flere boliger enn vi har solgt. Dette tallet er vanligvis i balanse.