Aldri har faktasjekk av representanter for ytre høyre vært viktigere

16.02.2023 07:00

Forfatter Anne Bitsch skriver i boken «Den norske skyld» om Tore Rasmussens fortid. Han tilhørte det mest sekteriske og voldelige nynazistmiljøet på 90-tallet, skriver hun.

Den tidligere nynazisten Tore Rasmussen bagatelliserer sin fortid som «et ungdomsopprør som gikk for langt». Dette er mildt sagt en underdrivelse.

Noe av det mest utfordrende med å forholde seg til ytre høyre i dag er å se forbi måten de fremstiller seg selv på.

Gjennomgående sukres antidemokratiske holdninger med påstanden om at man bare er bekymret for den «demografiske utviklingen», der hvite europeere gradvis blir i mindretall som følge av innvandring. Dette er kjent som teorien om «den store utskiftningen». Den har bred tilslutning blant både militante og ikke-militante nasjonalister i Europa og USA.

Terrorister som Brenton Tarrant, Philip Manshaus og andre militante nasjonalister forfekter teorien om «den store utskiftningen». Det gjør også den tidligere nynazisten Tore Rasmussen, som nå driver forlaget Legatum Publishing. De siste ukene har det vært blest om ham og hans forlag. I januar ble forlaget nektet å lansere en bok om «den store utskiftningen» på Litteraturhuset i Oslo.

Bagatelliserer sin fortid

Forlagssjef Bente Pihlstrøm i Humanist forlag har uttalt seg kritisk om forlagets medlemskap i Forleggerforeningen. I den forbindelse er Rasmussens bakgrunn i den nynazistiske grupperingen Vigrid og identitærbevegelsen blitt trukket frem.

Les også Vil ekskludere forlag fra Forleggerforeningen. Mener Legatum står for høyreekstrem og fascistisk ideologi.

I Aftenposten og andre steder har Rasmussen fått tilsvar. Der bagatelliserer han sin fortid som «et ungdomsopprør som gikk for langt». Dette er mildt sagt en underdrivelse som hverken Aftenposten eller andre redaktørstyrte medier faktasjekker.

I boken «Den norske skyld» skriver jeg om Rasmussens belastede fortid. Han tilhørte det mest sekteriske og voldelige nynazistmiljøet på 90-tallet. Og min gjennomgang av politidokumenter viser at han var en del av den innerste kretsen rundt dem som drepte Benjamin Hermansen i 2001.

Han er ikke tidligere straffet. Men i 2000 ble han sammen med syv andre nynazister tiltalt for grov vold mot to afrikanske menn, som ble angrepet med kniver og brostein, slått og sparket. Den ene av mennene ble knivstukket åtte ganger og overlevde så vidt. Under rettssaken ble Rasmussen som den eneste frikjent, men erkjente å ha vært til stede under overfallet.

Ikke en fredelig og fedrelandskjærlig gruppering

I nyere tid har ikke Tore Rasmussen vært en del av et åpent militant miljø. Fra midten av 2010-tallet har han vært tilknyttet den europeiske identitærbevegelsen, som er blant de fremste agitatorene for teorien om befolkningsutskiftning.

Men i motsetning til hvordan Aftenposten beskriver organisasjonen – som en «patriotisk, nasjonalistisk bevegelse (…) som vil bekjempe multikulturalitet og fremme en ensartet nasjonal identitet og tradisjonelle vestlige verdier» – er ikke dette en fredelig og fedrelandskjærlig gruppering.

I 2018 dokumenterte en undercoverjournalist fra Al Jazeera at franske identitære aktivister fantaserte om å begå terroraksjoner. De var også innblandet i voldsepisoder mot arabiske ungdommer og politiske meningsmotstandere mens de ropte rasistiske skjellsord og viste nazihilsen.

Sentralt i teorien om befolkningsutskiftning er ideen om «remigrasjon». Det er et begrep som tilslører det brutale faktum at dersom ytre høyre får bestemme, skal alle ikke-hvite europeere fjernes med makt og deporteres til sine såkalte opprinnelsesland.

Både pressen og Forleggerforeningen må være klar over dette når de slipper til representanter for ytre høyre på sine arenaer. Aldri har faktasjekk av hva disse aktørene faktisk gjør, ikke bare av hva de sier, og miljøene de er en del av, vært viktigere.

Tore Rasmussen svarer: Befolkningsutskiftning er observerbar virkelighet

Anne Bitsch’ innlegg er et skoleeksempel på hvordan ytre venstre tyr til personangrep når de ikke har saklige argumenter. Å sammenligne Vigrid med identitærbevegelsen blir som å sammenligne Antifa og AUF.

Jeg nekter å la Bitsch’ hersketeknikk hindre meg i å delta i samfunnsdebatten. Jeg står inne for mitt engasjement i Generasjon Identitet i Storbritannia i 2017-2018. Det er en patriotisk, ikke-voldelig ungdomsbevegelse som setter fokus på viktige samfunssspørsmål, og jeg ønsker dem alt godt.

Vår siste publikasjon «Old Europe Stop The Great Replacement» viser at befolkningsutskiftning ikke er en teori, men et annet navn på det godt dokumenterte fenomenet som FN kaller «utskiftningsmigrasjon» og den venstreradikale franske politikeren Jean-Luc Mélenchon kaller «kreolisering».

Fornektelsen Bitsch bedriver når hun kaller det en «teori», er uredelig og farlig. Det fører ikke noe godt med seg å fortelle folk at det de kan se med sine egne øyne, ikke er sant.

Tore Rasmussen, forlegger