Den tragiske heltinnes triumf

Borte er makten, borte er politikken, borte er ansvaret, jusen er bare irrelevant (og nesten ufin). Tilbake står den sviktede ektefelle.

Det er noe besettende i det politiske dramaet som utspiller seg nå. Det er så mangfoldig at det er vanskelig helt å overskue i sanntid. Det finnes i alle fall minst tre akser å tolke det langs. En personlig, en politisk og en juridisk.

Den personlige: Det er ibsenske eller shakespearianske dimensjoner over fortellingen om den svikefulle ektemann som, tilsidesatt i skyggen av sin betydningsfulle hustru, bereder hennes fall gjennom løgn og hemmeligholdelse.

Men den er jo privat, det er et familieanliggende vi kan ha medfølelse med, men vi – borgerne – bør vel se statsministeren, ikke hustruen?

Tre aper-strategien

Det bringer oss over på neste akse: Den politiske. Her kan man se på Høyres strategi. De har to linjer å velge mellom.

Enten å si: «Det handler ikke om skyld, men ansvar.» Makten er alltid ansvarlig. Derfor var det som skjedde, statsministerens ansvar, og hun må ta konsekvensen.

Eller det vi kan kalle «tre aper»-strategien: Vi så ingenting, hørte ingenting, sa ingenting. Landets øverste myndighet ble lurt – i sitt eget hjem. Som vi vet, har partiet satset 100 prosent på dette.

Hvordan kan noen som er så blinde og døve – og ansvarsløse – be om tillit til at nettopp de skal ha kontroll og oversikt over hele nasjonen?

Problemet (skulle man tro) med denne linjen er at den åpner for spørsmålet: Hvordan kan noen som er så blinde og døve – og ansvarsløse – be om tillit til at nettopp de skal ha kontroll og oversikt over nasjonen?

Fordelene er likevel større. For den drar oss rett tilbake til den første aksen: det personlige drama. Vi tenker ikke på regler, strukturer, makt og politikk – men på en ekteskapelig tragedie.

Tilbake i hjemmet

I et kaos av tidslinjer, aksjehandler, millioner i ekstrainntekter og bear og bull-plasseringer peker partiet insisterende mot ektemannen: Se på løgnen! Se den uskyldige hustru!

(I denne forbindelse blir det nesten et sidespor at den politiske hovedutfordrer som kunne brakt politikk inn i saken, har stilt seg selv i en så klønete posisjon at den er nødt til å holde kjeft, fordi den har gjort det samme selv.)

Den tredje forståelsesaksen er juridisk: Dels er spørsmålet habilitet, dels eventuell innsidehandel. Greie, formelle størrelser – skulle man tro.

Paradoksalt nok er veien til det private enda kortere her. Fordi: For å ta stilling til dette, må vi jo vite ting som «hvordan snakket ekteparet sammen?» Ved frokostbordet, over middagen, på sengekanten, hva sa de, på hvilken måte? Hvordan delte de hverdagens små gleder og sorger?

Hvor nødig vi enn vil, er vi tilbake i hjemmet: Snakket de politikk? Økonomi? Hvor detaljert? Hvor subtilt?

Kjærlighet og svik

Det interessante med denne privatiseringen av problemet er at den er litterær. Det er en historie om kjærlighet, svik ... og eventuell forsoning. Det er fortellingen om den tragiske helt.

Og slik er vi laget, så mange eventyr har vi hørt, så mange filmer har vi sett at vi legger vår sympati hos den tragiske, uskyldige helt. Den som havner i et uføre, skapt av andre, som ydmykt bærer smerten – og som kanskje til og med er stor nok til å tilgi.

Når støvet legger seg, kan det ende med at hun får folkets sympati og beundring. Og til og med står sterkere.

Borte er makten, politikken og ansvaret, jusen er irrelevant (og nesten ufin). Tilbake står den sviktede ektefelle, rammet av løgn og utroskap, men fremdeles rede til å gjøre sitt beste.

Det er en skikkelse vi forstår. Mye bedre enn daytrading og habilitetsreglement. Når støvet legger seg, kan det ende med at hun får folkets sympati og beundring. Og til og med står sterkere.

Doktor Stockmann (hovedperson i «En folkefiende» av Henrik Ibsen) reddet sitt familieliv, og etter teppefall (eller når studiolysene slukkes i Fredrik Solvangs studio) går tilskuerne hjem med all sin sympati hos hovedrolleinnehaveren i skuespillet.

