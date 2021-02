Skivebom om selvmord fra Aftenpostens journalist

Jørgen Flor Psykolog og forfatter

Nå nettopp

NRK-serien «Rådebank» er blitt sett av tusenvis. Foto: Skjermdump: NRK

Vi må ikke bagatellisere at selvmordstanker kan oppstå av å bli dumpet.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens podkast Serieprat tar onsdag 10. februar for seg den populære og viktige NRK-serien Rådebank. Dessverre kræsjlander det som i utgangspunktet var en fin prat om hvordan gutter snakker om følelser, straks programleder Jonas Brenna begynner å snakke om selvmord.

I en diskusjon om seriens troverdighet sier Brenna selvsikkert at: «Det er ingen som tar livet av seg på grunn av kjærlighetssorg eller ytre omstendigheter, de tar livet av seg fordi de er syke.» Senere fremholder samme Brenna at det heller ikke er troverdig at en av karakterene blir suicidal på grunn av tunge tanker, og at han «ikke får seg dame».

Jørgen Flor, psykolog og forfatter av boken «Skadelige samtaler». Foto: Paal Audestad

En myte

Jeg skal ikke diskutere seriens troverdighet. Men jeg må korrigere den feilaktige antagelsen om at det kun er «de syke» som tar livet sitt. Det er en myte. Det er jo nettopp dette Rådebank viser så godt.

Samtidig vil jeg advare mot bagatelliseringen om at selvmordstanker ikke kan oppstå på grunn av tunge tanker eller det å bli avvist, ikke føle seg elsket eller det å være ensom.

Fakta Trenger du noen å snakke med? Kirkens SOS: 22 40 00 40 Røde Kors: 800 33 321 Mental Helse: 11 61 23 Vis mer

La meg minne om at «psykisk sykdom» heller ikke er en ting som vi kan måle i blodet eller oppdage på røntgen. Brennas tro på at det finnes en «sykdom» som kan forklare selvmord, blir også for enkel.

Omtrent umulig å forutse

Å bli permittert i koronatiden, dumpet av kjæresten eller avvist i vennegjengen kan trigge selvmordstanker hos en person, mens en annen person kan oppleve voldsomme traumer uten noen gang å vurdere å ta livet sitt.

Å påvise sikre årsakssammenhenger er svært vanskelig i psykisk helsefeltet, og det å forutse hvem som kommer til å ta sitt eget liv, er omtrent umulig. Brennas utdaterte holdninger gjør det ikke lettere.

Her kan du høre hele episoden:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.