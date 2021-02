Uprofesjonell journalistikk om Skarpnesutvalgets arbeid

Eli Fure Medlem av Skarpnesutvalget

Fylkesmann Skarpnes, undertegnede og de øvrige medlemmene av utvalgets flertall henges ut som fordomsfulle mot jøder.

Skarpnesutvalget av 1996 skulle kartlegge tapet av jødisk eiendom under krigen og tilbakeføring etter krigen. I Aftenposten 27. januar i år blir utvalgets arbeid hentet frem og kritisert – over tre sider.

Både intervjuet med forfatter og styremedlem Berit Reisel og bokanmeldelsen ved Erle Marie Sørheim konkluderer med at fordommer mot jøder var utbredt også på 1990-tallet. Disse fordommene fikk uttrykk ikke minst gjennom innstillingen fra Skarpnesutvalgets flertall, blir det hevdet gjennom de tre sidene.

Gjennom Aftenpostens dekning blir nå avdøde fylkesmann Oluf Skarpnes karakterisert som fordomsfull overfor jøder. I tillegg blir jeg selv hengt ut med navns nevnelse.

Løsrevne sitater

Anmeldelsen inneholder to løsrevne sitat. Sitatene blir karakterisert som «oppsiktsvekkende» og som typisk for angivelige fordommer mot jøder i Skarpnesutvalgets flertall. Å henge ut undertegnede og utvalgets flertall gjennom to sitater, tatt helt ut av sin kontekst, er uprofesjonell journalistikk.

Bokanmelder Sørheim skriver rett nok at det er beleilig for både Press forlag og forfatter Reisel at utvalgslederen er død og derfor ikke kan imøtegå anklagene.

Likevel går Aftenpostens anmelder god for mange av de synspunktene som angivelig fremsettes i Reisels bok Hvor ble det av alt sammen? Sørheim mener boken «gir et sjokkerende innblikk i mange nordmenns syn på jødene på 90-tallet». Selve bekreftelsen på dette er flertallsinnstillingen fra Skarpnesutvalget.

Fri for fordommer

Fylkesmann Skarpnes var – i motsetning til det inntrykket som blir formidlet gjennom Aftenpostens to artikler 27. januar – en tvers gjennom rettskaffen mann, og helt fremmed for fordommer mot jøder. Gjennom utvalgsarbeidet gjorde han alt han kunne for å oppfylle det mandatet han hadde fått fra Justisdepartementet, nemlig:

Å kartlegge hva som skjedde med jødenes eiendeler under annen verdenskrig. Å vurdere i hvilket omfang beslaglagte verdier ble tilbakeført etter krigen.

Utvalgets mandat var ikke å beregne økonomisk erstatning for lidelse og tap av liv.

Det er mulig å være uenig med Reisel uten å ha fordommer mot jøder. Ingen av flertallet i Skarpnesutvalget manglet forståelse for jødenes tragiske skjebne under krigen. Men vårt mandat var altså å kartlegge de materielle tapene som jødene hadde lidd.

Skjev journalistikk

Flertallet besto også av historieprofessor Ole Kristian Grimnes, jusprofessor Thor Falkanger (avdød) og sorenskriver Guri Sunde. Det kom frem til en sum som etter vår beste oppfatning og godt regnet, tilsvarte dette tapet.

Utvalget var ikke bedt om å vurdere hva jødene fortjente, som det står i anmeldelsen. Det var bedt om å gjøre greie for hvilke økonomiske tap de hadde lidd. Det var opp til oppdragsgiver – det vil si regjering og storting – å bestemme eventuell form og størrelse på erstatning i ettertid.

Fylkesmann Skarpnes, undertegnede og de øvrige medlemmene av utvalgets flertall, 25 år på ettertid, blir gjennom skjev journalistikk hengt ut som fordomsfulle mot jøder. Det er ikke Aftenposten på sitt beste.